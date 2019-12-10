Нечасто такое бывает, чтобы в национальную сборную страны были вызваны два спортсмена — в нашем случае хоккеиста — с одинаковыми именами и фамилиями. Но на Кубке Первого канала, который пройдёт в Москве и Петербурге с 12 по 15 декабря, за российскую команду действительно сыграют два Владимира Ткачёва. И оба — нападающие, и оба, что совсем уж удивительно, родились в один день — 5 октября, только с разницей в два года. Один — по отчеству Александрович, 26 лет — выступает за казанский «Ак Барс», другой — 24-летний Эдуардович — играет за петербургский СКА. После победы «армейцев» по буллитам (3:2Б) над московским «Динамо» эксклюзивное интервью NEWS.ru дал Владимир Эдуардович.

«Серия послематчевых буллитов — в какой-то степени лотерея»

— Фраза о том, что победа в матче с динамовцами далась тяжело, выглядит совсем не дежурной: в первом периоде соперник выглядел лучше и не случайно повёл в счёте. Согласны?

— Действительно, в первом периоде игра у нас не очень получалась, но затем удалось дважды реализовать численное преимущество. Мы постоянно работаем над улучшением реализации большинства, и очень хорошо, что в этой встрече эти две шайбы помогли нам добиться победы.

— А с чем всё-таки связано не самое удачное начало матча в исполнении СКА?

— В хоккее бывает всякое... Главное, что команда после пропущенной шайбы перестроилась, добавила в движении и вырвала победу.

— Может быть, на игроков «армейской» команды повлиял тот факт, что СКА в последние годы очень удачно играет на выезде с «Динамо»? Возможно, где-то в подсознании сидело, что в любом случае «по традиции» удастся переиграть «бело-голубых»?

— Нет, мы на каждого соперника настраиваемся по максимуму и ни на какие прошлые встречи и цифры не обращаем внимания. Выходя на лёд, стараемся навязывать сопернику свой хоккей, не придавая особого значения тому, с кем играем.

— Поединок с «Динамо» докатился до серии послематчевых буллитов, в которых в последнее время вратари проявляют себя очень хорошо: зачастую исход серии решает единственный точный бросок. Как думаете, с чем это связано?

— Наверное, дело в том, что вратари много времени отводят на изучение того, как нападающие соперника выполняют буллиты. И, конечно, серия бросков — это в какой-то степени лотерея. Хорошо, что у нас есть Женя Кетов, который решил исход матча с «Динамо».

— Вашу манеру исполнения буллита вратари, возможно, тоже изучают? Всегда пробиваете их одинаково или есть несколько заготовленных вариантов?

— Тренеры доверяют, уже не первый раз дают возможность выполнить послематчевый бросок. Каждый раз стараюсь действовать по ситуации.

— Почему не удалось переиграть голкипера «Динамо» Ивана Бочарова?

— Я давно не играл, пропустил несколько матчей, поэтому только в третьем периоде вкатился в игру, почувствовал игровой ритм. Нужно постепенно набирать форму. Тогда и буллиты будут легче даваться.

«Впервые сыграю на футбольном стадионе — жду матч с финнами в Питере с нетерпением»

— Наверное, особенно приятно получить вызов в российскую сборную, когда вы, как сами отметили, пропустили несколько последних матчей?

— Конечно! Доверие тренерского штаба дорогого стоит. Надеюсь, получится его оправдать.

— На сей раз вызов в сборную получили два Владимира Ткачёва: вы и ваш тёзка и однофамилец из казанского «Ак Барса». Любопытная ситуация?

— Да, интересная. Посмотрим, получится ли сыграть вместе в одном звене.

— На Кубок Первого канала вообще вызван куда более солидный по именам состав, чем на ноябрьский Кубок Карьяла. Чувствуется особая значимость московско-питерского турнира?

— Безусловно, мы все понимаем, что на этом турнире может быть только одна цель — победа. На матчах российской сборной на Кубке Первого канала всегда собирается много болельщиков, и мы должны порадовать их.

— Кстати, о болельщиках. Заключительный матч турнира — 15 декабря с финнами — наша сборная проведёт в Петербурге на футбольной «Газпром Арене», где принимает соперников местный «Зенит». Вам уже приходилось играть в хоккей на таких больших стадионах?

— Нет, для меня это будет первый опыт. Естественно, жду эту игру с особым нетерпением: всегда интересно получать какие-то новые впечатления и эмоции.

— Напоследок не самый приятный вопрос, касающийся санкций, которые вынес исполком WADA в отношении всего российского спорта. Как вы ко всему этому относитесь?

— Думаю, не в моей компетенции комментировать сложившуюся ситуацию — руководство российской сборной наверняка во всём разберётся, и всё будет хорошо.

— Тогда поставим вопрос иначе: для вас принципиально играть под российским флагом и с гимном или вы готовы пойти на уступки и выступать на крупнейших турнирах в форме без национальной символики, без российского гимна и триколора?

— Конечно, играть под родным флагом куда приятнее, но как хоккейные чиновники решат, так тому и быть. Если будет принято решение лишить российскую сборную флага, гимна и герба на игровой форме, значит, будем выходить и биться за победу при любых обстоятельствах и раскладах.