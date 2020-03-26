https://static.news.ru/photo/3ef54dc2-6e89-11ea-988d-fa163e074e61_660.jpg Кубок Гагарина (архивное фото) Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Ассистент главного тренера новосибирского клуба «Сибирь» Андрей Тарасенко прокомментировал досрочное завершение сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса.

Правильное решение, наверное. Это сделано, потому что здоровье людей (и хоккеистов в частности) более важно, чем всё остальное. Понятно, что всем хотелось дальше продолжать сезон, — сказал Тарасенко корреспонденту NEWS.ru.

Он также высказал мнение о том, каким образом следует подвести итоги сезона-2019/20.

Я думаю, КХЛ примет компромиссное решение. А может, вообще чемпиона не будет, если такая ситуация, это же форс-мажор. Возможно, сам Кубок Гагарина войдёт в историю, когда его никому не дадут. Если он не был разыгран, его, по логике, и не будут вручать. А по итогам регулярного чемпионата награждать тех, кто выиграл. Я не думаю, что это не будет долгое обсуждение, — заключил Тарасенко.

Ранее КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире. Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на заседании Совета директоров КХЛ. Также Совет директоров определит состав участников чемпионата-2020/21, после чего лига приступит к подготовке календаря, писал NEWS.ru.