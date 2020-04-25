Сын Мальцева рассказал о состоянии чемпиона ОИ по хоккею после операции

https://static.news.ru/photo/eb3a4da6-86eb-11ea-960a-fa163e074e61_660.jpg Александр МальцевФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, рекордсмена по количеству заброшенных шайб в составе сборной СССР Александр Мальцев идёт на поправку после плановой операции, о чём сообщил его сын Алексей Перов.
У него всё хорошо, он идёт на поправку. Когда его могут перевезти в Россию, пока неизвестно, — цитирует Первова ТАСС.
Ранее главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов заявил, что девятикратный чемпион мира Мальцев находится в искусственной коме, писал NEWS.ru. Он Мальцев перенёс плановую операцию в Германии.