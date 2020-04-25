Хоккей

Сын Мальцева рассказал о состоянии чемпиона ОИ по хоккею после операции

14:51, 25 апреля 2020
Александр Мальцев Александр Мальцев Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, рекордсмена по количеству заброшенных шайб в составе сборной СССР Александр Мальцев идёт на поправку после плановой операции, о чём сообщил его сын Алексей Перов.

У него всё хорошо, он идёт на поправку. Когда его могут перевезти в Россию, пока неизвестно, — цитирует Первова ТАСС.

Ранее главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов заявил, что девятикратный чемпион мира Мальцев находится в искусственной коме, писал NEWS.ru. Он Мальцев перенёс плановую операцию в Германии.

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