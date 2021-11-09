Сын Халла негативно отреагировал на 741-й гол Овечкина в НХЛ

Джуд Халл, сын легендарного американского хоккеиста Бретта Халла, прокомментировал тот факт, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 741-ю шайбу в карьере и сравнялся с его отцом по этом показателю. Он опубликовал сообщение на своей странице в Twitter, в котором негативно отреагировал на данное событие.

Халл-младший опубликовал видеозапись 741-й шайбы Овечкина в карьере, благодаря которой тот сравнялся с его отцом и попутно вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В подписи 26-летний Джуд поставил три эмодзи с опущенными вниз большими пальцами.

Халл известен по выступлениям за «Сент-Луис Блюз», «Даллас Старз», «Детройт Ред Уингз» и «Финикс Койотис». Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли, победителем Кубка мира и серебряным призёром Олимпийских игр 2002 года.

Ранее стало известно, Овечкин вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. По этому показателю он сравнялся с легендарным Бреттом Халлом.