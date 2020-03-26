https://static.news.ru/photo/e0ca99d8-6e82-11ea-a035-fa163e074e61_660.jpg Фото: ХК

Президент омского «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал досрочное завершение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса.

Положительно отношусь к этому решению. Хоть мы и не играем, но, я считаю, раз весь мир отменил сезон, зачем нам рисковать. Сейчас всё равно невозможно играть, ребята не тренируются, ничего не делают, как им начать сезон заново? Плюс до 30 апреля они не успеют доиграть, а после этого контракты будут недействительны, кто будет играть после 30 апреля? Я считаю, это логичное решение, — сказал Сушинский NEWS.ru.

Он отметил, что в нынешней ситуации места по итогам сезона было бы логичнее распределить по набранным очкам в регулярном чемпионате.

Очень жаль, что мы не посмотрим плей-офф, очень хорошие команды в этом году. Было бы очень интересно посмотреть на завершение сезона, — добавил Сушинский.

Ранее КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире. Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на заседании Совета директоров КХЛ. Также Совет директоров определит состав участников чемпионата-2020/21, после чего Лига приступит к подготовке календаря, писал NEWS.ru.