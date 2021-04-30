Супруга Овечкина опубликовала фото с недовольным сыном

https://static.news.ru/photo/c878ccea-a9a2-11eb-9721-96000091f725_660.jpg Анастасия Овечкина (Шубская) Фото: nastyashubskaya/instagram.com

Анастасия Овечкина (Шубская), супруга нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, выложила забавную фотографию с семейной прогулки. На снимке младший сын пары явно недоволен происходящим. Интернет-пользователей восхитил этот пост модели, который был размещён в Instagram.

Пока 35-летний форвард восстанавливается от травмы нижней части тела, полученной 23 апреля во время матча против «Айлендерс» (1:0 Б), он посвящает свободное время прогулкам с семьёй.

Семья. Илья явно недоволен поведением брата, — отметила Овечкина.

Первый сын у пары появился в 2018 году, а Илья родился в мае прошлого года.

Ранее сообщалось, что Овечкин попал в объектив камеры своей супруги во время игры с детьми на батутах. Кроме видео Шубская также выложила в Instagram ролик с прогулки и развлечения звёздного отца с младшим сыном в доме.