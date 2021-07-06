Судмедэксперт озвучил причину смерти латвийского вратаря НХЛ

Смерть латвийского вратаря Матисса Кивлениекса, выступавшего в НХЛ, произошла в результате травмы груди, полученной после попадания снаряда фейерверка. Об этом сообщает агентство Associated Press.
О причинах гибели голкипера клуба НХЛ «Коламбус» агентству
О смерти 24-летнего хоккеиста ранее сообщила Федерация хоккея Латвии.
В свою очередь портал Delfi
В клубе
В Северную Америку спортсмен уехал ещё в 16 лет, где сначала выступал в юниорских лигах. За «Коламбус» Кивлениекс успел провести восемь матчей.