Хоккеиста Воробьева оштрафовали за покупку военного билета Суд в Уфе оштрафовал хоккеиста Воробьева на 2 млн рублей за покупку военного билета

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Михаил Воробьёв

Ленинский районный суд Уфы оштрафовал хоккеиста СКА Михаила Воробьева на 2 млн рублей по уголовному делу о даче взятки за уклонение от армии, передает корреспондент ТАСС из зала суда. После вступления приговора в законную силу Воробьев также будет освобожден от подписки о невыезде

Воробьева Михаила Сергеевича признать виновным <...> и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей. Меру пресечения Воробьеву в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу, — сказал судья.

В ходе прений сторон обвинение просило назначить хоккеисту штраф в 3 млн рублей. Смягчающими обстоятельствами суд посчитал признание Воробьевым вины, сотрудничество со следствием и наличие у спортсмена маленького ребенка.

Как следует из признательных показаний Михаила Воробьева, на момент совершения преступления он был игроком другого клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), «Салават Юлаев».

Другой обвиняемый по делу, экс-вратарь «Салавата Юлаева» Анвар Сулейманов был приговорен к пяти годам условно, ему назначен испытательный срок в четыре года. Обжаловать приговор Сулейманов не будет.