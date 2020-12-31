Стало известно время начала матча между сборными России и Германии на МЧМ

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Молодёжная сборная России по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира сыграет со сверстниками из Германии. Стало известно время начала матча.

Встреча российской и немецкой команд состоится 2 января. Она начнётся в 20:00 по московскому времени.

Соперник сборной России определился по итогам матча группы В между командами Швеции и США. Американцы разгромили скандинавов со счётом 4:0, завершив групповой этап на первой строчке.

Этот матч определил итоговое положение команд в квинтете В, где выступали и наши хоккеисты. Подопечные Игоря Ларионова заняли второе место — согласно регламенту, им предстоит в четвертьфинале встретиться с третьей командой группы А, которой оказалась Германия.

На групповом этапе сборная России выиграла три матча из четырёх - единственное поражение она потерпела от чехов, уступив 0:2. Помимо этого, команда Игоря Ларионова разгромила аутсайдера Австрию 7:1, не без проблем, но всё же победила США 5:3, а также в овертайме вырвала победу над шведами - 4:3.

Определились и другие четвертьфинальные пары. Сборной Швеции предстоит сыграть с финнами, канадцы сыграют с Чехами, а США поборется за выход в полуфинал со Словакией.

Как ранее писал NEWS.ru, сборная Германии в заключительном матче группового этапа обыграла команду Швейцарии со счётом 5:4. Эта победа позволила немецкой сборной впервые в её истории выйти в раунд плей-офф МЧМ. Успех был достигнут вопреки неблагоприятным обстоятельствам. На старте турнира немцы лишились нескольких игроков, вынужденных отбывать карантин.