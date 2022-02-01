Стало известно, сможет ли играть в России получивший условный срок хоккеист

Юрист Андрей Князев заявил, что нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Рид Буше, осуждённый на один год условно и получивший четыре года испытательного срока, сможет продолжать карьеру в России при условии что он не будет совершать новых правонарушений. Слова Князева приводит «Чемпионат».

Приговором Буше не запрещено продолжать работу в РФ. Приговор звучит примерно так: веди себя хорошо — не сядешь. Единственное — ему нужно соблюдать этот условный срок, не совершая преступлений, новых правонарушений. А где он будет хорошо себя вести и ничего не нарушать: хоть в России, хоть в Замбии — разницы нет, — сказал Князев.

31 января суд США приговорил американского хоккеиста Рида Буша к одному году тюрьмы условно с испытательным сроком в четыре года по делу об изнасиловании несовершеннолетней.

13 декабря 2021 года американский хоккеист признался в изнасиловании. Преступление произошло в 2011 году, когда Буше было 17 лет, а его жертве — 12. Изначально спортсмену грозило от 25 лет пожизненного заключения по обвинению в совершении преступления сексуального характера первой степени. Но в итоге американцу было разрешено подать заявление о меньшем заключении

Рид Буш перешёл в ярославский «Локомотив» в 2021 году. Его предыдущим клубом стал «Авангард». В составе омского клуба он стал первым хоккеистом из США, которому удалось выиграть Кубок Гагарина.

Ранее сообщалось, что атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд арестован по подозрению в изнасиловании своей подруги Харриет Робсон, а также в причинении телесных повреждений. Полиция подтвердила, что обвиняемый находится под стражей. В данный момент следователи выясняют все обстоятельства дела.