Стало известно, насколько продлят грядущий сезон КХЛ Следующий сезон КХЛ продлят до 31 мая

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Следующий сезон КХЛ продлится до 31 мая. В пресс-службе лиги отметили, что сейчас контракты игроков с клубами действуют до 30 апреля.

Совет директоров КХЛ утвердил новые предельные сроки проведения Фонбет Чемпионата КХЛ и Чемпионата МХЛ начиная с сезона 2024/2025 - 31 мая, — говорится в официальном сообщении.

26 марта омский хоккейный клуб «Авангард» сократил отставание в серии плей-офф Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива». Встреча завершилась со счетом 4:2. В составе победителей отличились Томаш Юрчо, Райан Спунер, Семен Чистяков и Рид Буше.

В тот же день председатель совета директоров СКА Александр Медведев обвинил хоккейных судей в предвзятом отношении после вылета команды из КХЛ. По словам Медведева, рефери несправедливы к СКА на протяжении всего сезона.