Стали известны соперники сборной России на ЧМ-2021 по хоккею

https://static.news.ru/photo/97ad0d46-9a72-11ea-bf4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сборная России попала в группу А на чемпионате мира по хоккею 2021 года.

Российской команде предстоит сыграть со сборными Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании. Матчи группы А пройдут в Минске, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

В группе B встретятся сборные Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. Матчи это группы пройдут в Риге.

Изначально, согласно рейтингу IIHF, сборная России должна была сыграть в группе В, но IIHF поменяла местами российскую команду со сборной Канады.

Турнир должен пройти с 7 по 23 мая, в настоящее время IIHF прорабатывает расписание турнира.

Ранее стало известно, что сборная России по хоккею на Олимпийских играх 2022 года в Пекине сыграет в группе с Чехией и Швейцарией, ещё один соперник определится в квалификации, писал NEWS.ru.