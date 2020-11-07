Стал известен состав сборной России на матч Кубка Карьяла с Чехией

https://static.news.ru/photo/f39c5470-21b0-11eb-9928-fa163e074e61_660.jpg Фото: Хоккей России/vk.com

Объявлен состав сборной России на третий, и заключительный, матч Кубка Карьяла против команды Чехии.

Так, в состав вошли: Аскаров (Ахтямов), Мухамадуллин — Чистяков, Грошев — Сафонов (А) — Чинахов; Чайка — Седов, Афанасьев — Хуснутдинов (А) — Подколзин (К); Кирсанов — Шеховцов, Грицюк — Башкиров — Амиров; Бычков, Спиридонов — Злодеев — Мингачев, Бардаков.

Встреча двух команд начнётся в 14:30 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что российские хоккеисты по буллитам нанесли поражение команде Швеции в своём втором матче в рамках Кубка Карьяла.

Встреча в Хельсинки завершилась со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0).