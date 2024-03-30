Стал известен предпоследний участник полуфинала Кубка Гагарина «Локомотив» вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» одержал победу над омским «Авангардом» в последнем матче четвертьфинала плей-офф КХЛ и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, сообщает Lenta.ru. Матч прошел в Омске и завершился со счетом 2:0.

Заброшенными шайбами отличились хоккеисты Артур Каюмов и Максим Березкин. Теперь ярославцы поборются с челябинским «Трактором» за выход в финал Кубка Гагарина.

В минувший вторник, 26 марта, председатель совета директоров СКА Александр Медведев обвинил хоккейных судей в предвзятом отношении после вылета команды из КХЛ. По словам Медведева, рефери были несправедливы к СКА на протяжении всего сезона. Он также уточнил, что за происходившим на матче наблюдали больше 20 тысяч человек.

До этого олимпийский чемпион Егор Яковлев заявил, что уровень хоккея в России немного снизился. По его словам, в России сократилось число легионеров, однако игра не стала от этого менее интересной. При этом он отметил, что современные хоккеисты стали быстрее и ниже ростом. Ранее Яковлев рассказал, что работа детского хоккейного тренера — это «адский труд», а идеальный наставник должен фанатеть от своей работы и вкладывать в нее душу.