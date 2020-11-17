Специалист назвал условия возвращения хоккеиста Ковальчука в Россию

https://static.news.ru/photo/b7eda874-28c3-11eb-a0ab-fa163e074e61_660.jpg Илья Ковальчук Фото: vk.com/ilya_kovalchuk

Бывший главный тренер московского «Спартака» Фёдор Канарейкин рассказал, что может повлиять на решение Ильи Ковальчука вернуться в Континентальную хоккейную лигу. Ранее в СМИ появилась информация, что игрок готов вернуться в Россию, если ему предложат зарплату в размере одного миллиона долларов.

Есть несколько моментов, которые могут повлиять на развитие событий: первое — если появится хоть какое-то предложение из НХЛ, Ковальчук останется там; второе — если вернётся в Россию, то для нашего хоккея это будет, конечно, большим плюсом, потому что уровень нашего чемпионата находится на стадии развития и нужны звёзды, мастера, на примере которых можно растить своих игроков и развивать лигу, ведь, к большому сожалению, с мастерством сейчас не всё в порядке; третий момент — это потолок зарплат, я считаю, должна быть жёсткая линия для всех команд, мы просто видим, что клубы-олигархи всё время пополняются именитыми игроками, а бюджет-то не резиновый, мы все это прекрасно понимаем. Так, конечно, было бы хорошо, если он вернётся, — сказал Канарейкин корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, нападающему хватит месяца, чтобы вернуться в оптимальную игровую форму. Специалист убеждён, что Ковальчук знает, как себя готовить, учитывая такую прекрасную карьеру и опыт. К тому же Илья не бросает подготовку.

Понятно, что есть интенсивные периоды, когда в преддверии активных действий надо быть в боевой форме, платформа есть, в чём начинать. Но он ежедневно трудится над своим телом, карьера же не завершена, — добавил он.

Тем не менее, как утверждает Канарейкин, для спартаковских болельщиков его возвращение было бы оптимально, а для клуба и подавно.

Представьте, в родные стены возвращается воспитанник. Хочется и Александра Овечкина уже увидеть в «Динамо», он сам говорит, что хочет закончить карьеру на родине. Так что Ковальчук для «Спартака» — это харизматичная фигура, большой плюс Знарку, он сам харизматичен, ему нужен такой же лидер, — заключил специалист.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб «Вашингтон Кэпиталз» в НХЛ, поделился воспоминаниями о дедовщине, с которой он сталкивался в московском ХК «Динамо» в начале карьеры.