«Спартак» в столичном дерби одержал волевую победу над «Динамо»

https://static.news.ru/photo/0155332c-f13a-11ea-b78c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В первом столичном дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» вырвал победу на льду «ВТБ Арены» в Петровском парке у «Динамо» — 3:1 (0:0, 0:1, 3:0).

«Бело-голубые» открыли счёт на 32-й минуте усилиями Владислава Ефремова. Однако голы Дмитрия Вишневского (46-я минута, в меньшинстве), Йори Лехтеря (52-я, в большинстве) и Лукаша Радила (за 10 секунд до финальной сирены, в пустые ворота) позволили «красно-белым» одержать первую — и волевую — победу в сезоне.

В другом матче регулярного чемпионата КХЛ череповецкая «Северсталь» дома обыграла новосибиирскую «Сибирь» — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

У «сталеваров» отличились Владислав Кодола (7-я минута) и Индржих Абдул (на 31-й секунде третьего периода), гости ответили голом Юрки Йокипакка (27-я минута).

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