https://static.news.ru/photo/f07abe4e-5fe6-11ea-ae2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: spartak_hc/twitter.com

В третьем матче серии между столичными «Динамо» и «Спартаком» в первом раунде плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «красно-белые» сумели впервые в сезоне одолеть принципиального соперника. Для этого понадобилось 75 с половиной минут игрового времени: спартаковцы вырвали сверхволевую победу в овертайме — 5:4ОТ (2:3, 1:1, 1:0, 1:0).

«Бело-голубые» ударно провели начало встречи: Игорь Полыгалов (на 53-й секунде), Кирилл Лямин (4-я минута) и Иван Муранов (5-я) быстро сделали счёт 3:0. Однако соперник ещё до первого перерыва сумел отыграть две шайбы — отличились Илья Зубов (7-я минута) и Артём Фёдоров (за шесть секунд до конца периода).

На 34-й минуте Александр Хохлачёв завершил первую погоню «красно-белых», но на 35-й Михал Чайковски снова вывел «Динамо» вперёд.

Перевести игру в овертайм удалось Патрику Херсли: на 58-й минуте шведский защитник реализовал численное преимущество.

А на 16-й минуте первого дополнительного периода победную шайбу забросил форвард «Спартака» Михаил Котляревский.

Четвёртый эпизод столичного дерби в рамках первого раунда плей-офф «Запада» пройдёт 8 марта на арене в Парке легенд, а в предыдущих очных встречах верх неизменно брали динамовцы, ранее писал NEWS.ru.