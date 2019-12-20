https://static.news.ru/photo/4f9d03be-2383-11ea-beaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Московский «Спартак» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дома одержал сверхволевую победу в овертайме над ХК «Сочи» — 5:4ОТ (0:1, 0:2, 4:1, 1:0).

После двух периодов южане вели 3:0, а в концовке встречи ещё раз вышли вперёд (4:3) усилиями Дениса Мосалёва (6-я минута), сделавшего дубль Мальте Стрёмвалля (голы на 34-й и 56-й минутах) и Андрея Алтыбармакяна (39-я).

Однако «красно-белые» сумели сотворить суперкамбэк, отыграв сначала три шайбы за половину третьего периода, — отличились Ансель Галимов (44-я минута), Аким Тришин (49-я) и Дениса Кокарева (53-я), — а затем вновь спаслись на исходе основного времени матча благодаря точному броску Якова Рылова на 57-й минуте.

В овертайме москвичи получили численное преимущество, и за 22 секунды до окончания пятиминутки защитник Дмитрий Вишневский забросил победную шайбу.

Набрав 47 очков в 38 играх, «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи», имея 37 очков после 39 встреч, находится на девятой строчке в таблице «Запада» и отстаёт от зоны плей-офф на пять очков.

Подмосковный «Витязь» на своей площадке проиграл казахстанскому «Барысу» — 2:5 (1:1, 0:3, 1:1).

Хозяева открыли счёт — на 14-й минуте отличился Якуб Ержабек, но эта шайба, равно как и гол Святослава Гребенщикова на 49-й минуте, не помогли «Витязю» набрать очки.

У гостей авторами заброшенных шайб стали Корбэн Найт (19-я минута), Кёртис Волк (25-я), сделавший дубль (голы на 33-й и 54-й минутах) Линус Виделль и Дмитрий Шевченко (40-я).

Нападающий «Витязя» Евгений Артюхин провёл 400-й матч в КХЛ.

Сухая серия голкипера «Барыса» Хенрика Карлссона прервалась на 156-й минуте (155 минут и 9 секунд), но команда из Нур-Султана одержала четвёртую победу в чемпионате кряду и с 50 набранными очками после 37 игр уверенно держится на третьем месте в таблице Восточной конференции.

«Витязь» имеет в активе 47 очков после 39 матчей, но находится в таблице «Запада» ниже «Спартака» (на шестом месте) по дополнительным показателям.

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