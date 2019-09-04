https://static.news.ru/photo/c6531ca6-cf45-11e9-a4de-fa163e074e61_660.jpg Олег Знарок Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал крупную победу в Ярославле над местным «Локомотивом» — 5:2 (0:1, 4:0, 1:1). Это первая победа Олега Знарка в качестве главного тренера «красно-белых».

Первый период матча остался за хозяевами, которые открыли счёт на 7-й минуте усилиями Павла Кудрявцева. Зато во второй двадцатиминутке спартаковцы четырежды зажигали красный свет за воротами Ильи Коновалова. Отличились Александр Хохлачёв (27-я минута), Дмитрий Вишневский (29-я), Андрей Кутейкин (31-я) и Илья Талалуев (спустя 41 секунду на той же 31-й минуте).

В начале третьего периода Тай Рэтти (44-я минута) сократил отставание хозяев в счёте, однако 21-летний форвард «красно-белых» Илья Талалуев на 52-й минуте оформил дубль и закрепил победу «Спартака».

После двух матчей «Спартак» с тремя набранными очками располагается в турнирной таблице Западной конференции КХЛ выше действующего обладателя Кубка Гагарина — ЦСКА, в активе которого на очко меньше.

Петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ добился волевой победы в Челябинске, писал ранее News.ru.