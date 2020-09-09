«Спартак» и «Локомотив» выиграли очередные матчи в КХЛ

https://static.news.ru/photo/2cb802aa-f2d0-11ea-9d86-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/dynamo_ru

Московский «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нанёс первое поражение в сезоне уфимскому «Салавату Юлаеву» — 5:3 (2:2, 2:1, 1:0).

У «красно-белых» дубль оформил Йори Лехтеря (голы на 3-й и 46-й минутах), по одной шайбе забросили Артём Фёдоров (17-я минута), Эмиль Юсе (22-я) и Мартин Бакош (34-я).

В составе гостей отличились Тему Хартикайнен (14-я), Григорий Панин (19-я) и Александр Кадейкин (30-я, в меньшинстве).

Ярославский «Локомотив» в гостях вырвал волевую победу у московского «Динамо» — 3:2 (1:1, 0:1, 2:0).

У «бело-голубых» точными бросками отметились Дмитрий Яшкин (7-я минута) и Даниил Тарасов (27-я).

В составе «железнодорожников» голы на счету Егора Аверина (17-я), Рушана Рафикова (49-я) и Дениса Алексеева (53-я).

Казанский «Ак Барс» на выезде переиграл минское «Динамо» — 5:4 (1:1, 1:2, 3:1).

Ранее NEWS.ru писал, что в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский «Металлург» дома обыграл хабаровский «Амур» — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).