«Спартак» едва не упустил победу в дерби, но был лучше в серии буллитов

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В очередном столичном дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» едва не упустил волевую победу над «Динамо», выиграв лишь в серии послематчевых бросков — 5:4Б (1:1, 2:0, 1:3, 0:0, 1:0).

У «бело-голубых» отличились игроки ударного звена: счёт открыл Вадим Шипачёв (6-я минута), а в третьем периоде голы Дмитрия Яшкина (46-я), Андрея Миронова (50-я) и Даниила Тарасова (55-я) позволили подопечным Владимира Крикунова завершить вничью основное время встречи.

Яшкин в четырёх последних играх набрал 8 очков (6+2) по системе «гол плюс пас».

У «красно-белых» точными бросками отметились Сергей Широков (13-я минута), а также легионеры — Лукаш Радил (24-я), Эмиль Юсе (27-я) и Робин Ганзл (42-я).

Кроме того, Йори Лехтеря сделал ассистентский хет-трик, набрав в последних четырёх матчах 9 очков (3+6), а три из четырёх шайб команда Олега Знарка забросила в большинстве.

В серии послематчевых бросков победу «Спартаку» принесла удачная попытка Сергея Широкова.

Нападающий «Спартака» Михаил Юньков провёл 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.

Это была уже третья встреча принципиальных соперников в нынешнем чемпионате: в первом поединке победу (3:1) одержал «Спартак», во втором «Динамо» взяло убедительный реванш (5:0).

«Бело-голубые» набрали 13 очков в 10 играх и остались на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» (9 очков, 10 игр) поднялся на шестую строчку на «Западе».

В другом поединке игрового дня екатеринбургский «Автомобилист» потерпел третье поражение подряд в чемпионате, уступив на выезде новосибирской «Сибири», ранее писал NEWS.ru.