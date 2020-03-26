Генеральный директор хоккейного клуба «Спартак» Андрей Веревко считает что досрочное завершение чемпионата Континентальной хоккейной лиги из-за пандемии коронавируса остаётся безоговорочно принять.
Это Континентальная хоккейная лига. Есть корпоративные правила, и, естественно, мы как члены корпорации должны эти правила исполнять несомненно и безоговорочно, — сказал Веревко корреспонденту NEWS.ru.
Ранее КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире. Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на заседании Совета директоров КХЛ. Также Совет директоров определит состав участников чемпионата-2020/21, после чего Лига приступит к подготовке календаря, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен