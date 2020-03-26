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Президент омского «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал досрочное завершение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса.

Положительно отношусь к этому решению. Хоть мы и не играем, но, я считаю, раз весь мир отменил сезон, зачем нам рисковать. Сейчас всё равно невозможно играть, ребята не тренируются, ничего...