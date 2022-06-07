«Советовал детям смотреть на него»: Гретцки об игре Кучерова Уэйн Гретцки рассказал, что советовал детям обращать внимание на игру Никиты Кучерова

Фото: Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com

Никита Кучеров

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки высказался об игре российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, сообщает The Athletic. Лучший снайпер в истории НХЛ обратил внимание на способность россиянина отдавать уникальные передачи.

Выступая на ТВ, я всегда советовал детям следить за Кучеровым. Он никогда не смотрит на партнёра, которому собирается отдавать шайбу. Он смотрит в другом направлении и движется в другую сторону. Благодаря этому он забирает на себя внимание соперников и открывает свободные зоны для партнёров, — заявил Гретцки.

«Тампа-Бэй» в нынешнем сезоне дошла до полуфинала Кубка Стэнли, где со счётом 1-2 уступает в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс». Кучеров в 14 матчах плей-офф забросил шесть шайб и сделал 14 результативных передач.

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