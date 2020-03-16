https://static.news.ru/photo/c2e7925a-6779-11ea-bc30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Florent Rols/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники хоккейного клуба «Динамо» раздали журналистам защитные маски специально для общения с игроками и тренерским штабом «бело-голубых» после открытой тренировки перед матчем второго этапа плей-офф Кубка Гагарина с московским ЦСКА.

Матч состоится на арене «армейцев» 18 марта. На данный момент подопечные Владимира Крикунова готовятся в штатном режиме.

В первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиге московское «Динамо» обыграло в серии столичный «Спартак» с общим счётом 4:2. Заключительный для «красно-белых» матч прошёл при закрытых трибунах после указа мэра Москвы Сергея Собянина о запрете проведения мероприятий свыше 5 000 человек.

Казахстанский «Барыс» снялся с плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса, ранее писал NEWS.ru.