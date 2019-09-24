После выездной победы (4:2) над московским «Спартаком» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 25-летний форвард уфимского «Салавата Юлаева» Никита Сошников рассказал, почему его манера игры за последние годы сильно изменилась, раскрыл секрет, какие чувства испытал, когда его бывшие партнёры по «Сент-Луис Блюз» завоевали Кубок Стэнли, а также поделился впечатлениями от совместной работы с наставником уфимской команды Николаем Цулыгиным.

«На размеры площадки можно многие свои ошибки списать»

— Как вам играется в КХЛ? Не пожалели, что вернулись в Россию из-за океана?

— Играется нормально, и сожаления никакого нет.

— Вы на данный момент являетесь лучшим бомбардиром «Салавата». Чем объясните столь удачный для вас старт сезона?

— Работой. Я с прошлого декабря уже упорно работал, знал, к чему готовился. Поэтому пока вроде всё получается.

— В КХЛ сейчас есть площадки и европейских, и канадских размеров. Получается, вам даже лучше играть, если пространства на льду больше?

— Здесь всё дело в моей роли на льду, а не в размерах площадки. В «Сент-Луисе» я постоянно играл в четвёртом звене, поэтому результата не было. В Уфе я на ведущих ролях — этим и можно объяснить достаточно высокую результативность.

— А сами ожидали, что в «Салавате» сразу после прихода в команду окажетесь в первом-втором звеньях?

— Мы разговаривали с тренером, он мне всё объяснил, на какой позиции в команде меня видит. Так что неожиданностью это для меня не стало.

— Как чувствуете себя в одной тройке с опытным «центром» Александром Бурмистровым и 18-летним Родионом Амировым?

— В двух предыдущих матчах смотрелись здорово, просто не могли моменты реализовать. А в матче со «Спартаком», если честно, мы плохо сыграли — наверное, сказалось то, что пришлось привыкать немножко к другой площадке. Она у «красно-белых» чуть поменьше, чем в Уфе, и в этом было что-то новое.

— На ваш взгляд, всё-таки есть проблема в том, что в КХЛ сейчас используются площадки сразу трёх стандартов?

— Конечно, это непривычно. Хотя на размеры площадок можно многие свои ошибки списать. Неудобно постоянно переходить с одного размера льда на другой, но все находятся в равных условиях. Так что жаловаться нет смысла.

Игровой момент в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК Спартак (Москва) и ХК Салават Юлаев (Уфа) Владимир Федоренко/РИА Новости

— Вариант, когда вы выходите четвёртым нападающим с тройкой легионеров «Салавата» при розыгрыше численного преимущества, отработан на тренировках или в большей степени экспромт?

— Признаюсь честно, в день игры со «Спартаком» тренер после раскатки сказал мне, что буду играть в двух бригадах большинства. Но главное, что мы по-хорошему разозлились — потому что в последнее время реализация «лишнего» у нас почему-то не клеилась.

— На вашем счету — первый ответный гол уфимцев в ворота «Спартака». Как удалось забить?

— Когда Тему Хартикайнен бросил по воротам, я успел подправить шайбу, поэтому вратарю было сложно её поймать. А после отскока от голкипера мне оставалось только добить шайбу в ворота.

— Общаясь после матча с журналистами, ваш партнёр по «Салавату» Александр Кадейкин сказал, что с такой игрой Сошников может очень быстро вернуться в НХЛ. Для вас это действительно мотивация?

— Хороший вопрос. Но в первую очередь нужно иметь в виду, что у меня контракт с «Салаватом Юлаевым» на два года. Поэтому сейчас все мысли только об этой команде. Но если не к чему стремиться, то какой смысл тогда играть в хоккей? Каждый день нужно стремиться к чему-то более серьёзному.

«Мы на одной волне с тренером — он не орёт, не нервничает»

— Какие были чувства и эмоции, когда в середине июня игроки «Сент-Луиса» подняли над головой завоёванную чашу Кубка Стэнли, а вас не было в их рядах?

— Когда «Сент-Луис» отправил меня на драфт отказов, я уже знал, что больше в клуб не вернусь. Потом, когда они выиграли Кубок Стэнли, конечно, был рад за ребят. Сам я в это время уже был на отдыхе, и спустя сутки появилась такая хорошая спортивная злость: захотелось выиграть что-то весомое с «Салаватом». Поэтому можно сказать, что завоевание «Сент-Луисом» главного трофея НХЛ дало мне очень хорошую мотивацию.

— Вы были в курсе, что в прошлом сезоне юлаевцы наделали шума в плей-офф КХЛ, дойдя до финала Восточной конференции? И теперь, следовательно, необходимо делать следующий шаг вперёд?

— Да, конечно! На самом деле, наша конференция очень сильна по составу, команды идут ровно, показывают интересный хоккей. Не знаю, как обстоят дела на «Западе», но на «Востоке» восьмёрка лучших клубов располагается в таблице очень плотно. Думаю, так будет на протяжении почти всего регулярного сезона. Поэтому сейчас каждое завоёванное очко на счету.

Dirk Shadd/Global Look Press

— А кого бы всё-таки выделили в Западной конференции?

— ЦСКА, конечно, в первую очередь. Видел несколько их матчей — очень организованно команда играет и просто на голову всех превосходит.

— Петербургский СКА не так силён, как раньше? Кстати, следующий матч у «Салавата» как раз в Петербурге...

— Не хотелось бы давать комментарии на эту тему... Могу лишь сказать, что мы будем очень мотивированы в предстоящем поединке со СКА.

— Как вам работается с главным тренером уфимской команды Николаем Цулыгиным? Быстро ли нашли с ним общий язык?

— Всё здорово — мы на одной волне с тренером. Он не орёт, не нервничает, но всё время даёт хорошие подсказки, хотя у нас много эмоциональных ребят в команде. Видно, что Цулыгин умеет работать с коллективом. Дай Бог, что мы в дальнейшем будем все игры контролировать, чтобы не тратить лишние нервы. В общем, мне нравится работать с этим наставником.

— Многие сейчас отмечают, что ваша игра очень серьёзно изменилась: если до отъезда за океан вы в большей степени были силовым форвардом, то теперь акцент делаете на технику и мастерство. Благодаря чему произошли такие изменения?

— Когда я ещё пять лет назад играл за мытищинский «Атлант», тоже нередко пользовался своей техникой. Тогда был такой момент, что почти всех лидеров команды распродали, и у молодых игроков была возможность проявить себя. А сейчас... Повторюсь, в «Салават» я вернулся уже на другую роль — одного из лидеров. Если в НХЛ, играя в четвёртом звене, будешь финтить и терять шайбу, то попросту вообще сядешь на скамейку или поедешь играть в АХЛ. По этой причине, чтобы задержаться в НХЛ, нужно было немножко менять свою манеру игры.

— По стилю игры «Салават Юлаев» можно сравнить с «Сент-Луисом»?

— Нет, эти команды играют в совершенно разный хоккей.