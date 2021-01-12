Сохранить репутацию: Фазель не хочет срыва ЧМ по хоккею в Минске

Глава Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазель в понедельник, 11 января, провёл встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, в ходе которой они обсудили предстоящий чемпионат мира. Соревнования должны пройти в двух странах — Белоруссии, соответственно, и Латвии в мае этого года. Необходимость в переносе минской части турнира, видят все, кроме главы ИИХФ. Каким должно быть разрешение конфликта — в материале NEWS.ru.

Пока Фазель всеми правдами и неправдами хочет сохранить турнир без территориальных изменений. Однако в начале января в разговоре с журналистами глава международной федерации рассказал, что ИИХФ использует все ресурсы, чтобы понять политическую ситуацию в Белоруссии.

У нас уже было много дискуссий. Сейчас нужно поговорить с правительством Белоруссии, обсудить ситуацию — политическую и с коронавирусом. В конце января у нас будет заседание совета, на котором мы примем решение, — сказал Фазель.

Первая задача сделана. Разговор с Лукашенко состоялся, только вот результат пока нулевой. После общения глава ИИХФ, как всегда, не был сильно красноречив — вновь сослался на то, что политика не должна вмешиваться в спорт. А вот Александр Григорьевич, напротив, выдал спич. И безопасность пообещал, и про протестующих сказал, даже признал возможность переноса.

Как президент хочу заверить, что никакой опасности ни по каким вопросам в Белоруссии нет и не будет. У нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов. Протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и Капитолии. Если Международная федерация хоккея не справится с давлением отдельных политических кругов отдельных стран — значит, не будет чемпионата мира в Белоруссии. Мы обиды таить не будем, — заявил Лукашенко.

Всем очевидно, почему Фазель так держится за место проведения. Переносить турнир — это очень дорогой процесс. Это не просто поиск подходящего места, но и возмещение всех убытков белорусской стороне. В теории, конечно, соревнования полностью может принять Латвия, однако в стране нет второй арены, соответствующей всем требованиям ИИХФ. Модернизация стадионов требует времени и дополнительных финансовых вложений. Ни первым, ни вторым руководство страны не обладает — все силы брошены на борьбу с коронавирусом. Проговаривалось, что белорусскую часть может забрать Россия, и Москва точно сумела бы справиться с турниром. Однако вскоре и это предположение не подтвердилось. Ни одной стране лишние затраты не нужны. Тем не менее, если вопрос о переносе станет первым в списке, то обязательно найдутся те, кто готов понести это бремя. Именно такого мнения придерживается депутат Государственной Думы Игорь Лебедев.

Фазель хочет каким-то образом показать всем странам, что главным фактором в принятии решения о проведении международных соревнований являются не политические события, а готовность страны-хозяйки принять данный турнир. Мы помним, что чемпионат мира в Белоруссии уже случался, и прошёл на достаточно высоком организационном уровне, не было никаких нареканий, всё было сделано профессионально. Но кто знал, что в этот раз турнир совпадёт с выборами президента Белоруссии, которые дадут такой политический негатив в мире? Если бы выборы прошли после проведения соревнований, сейчас никто даже не заикался о переносе. Но подхватили тему, использовали против и сейчас попали в такую обстановку. То же самое было с чемпионатом мира-2018 в России, но нам удалось сохранить мероприятия, да и, честно говоря, не все страны были готовы принять футбол у себя. С хоккеем проще — две-три коробки есть в любом государстве, где более или менее играют в хоккей. Любая страна может принять соревнования, в том числе и Россия. Мы завтра же приняли бы турнир и в Москве, и в Санкт-Петербурге, — сказал Лебедев корреспонденту NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Перед Фазелем до конца января будет стоять сложная задача — попытаться сохранить турнир на территории Белоруссии и убедить остальных участников не вмешивать свои политические взгляды. Но пока это кажется даже не сложным процессом, а невозможным. После встречи и не принятого решения в Министерстве иностранных дел Латвии (напомним, вторая страна-хозяйка ЧМ) заявили, что «проводить турнир в Белоруссии неприемлемо».

Репрессии против мирных демонстрантов, в том числе спортсменов, делают такое мероприятие аморальным и противоречащим принципам спортивного поведения. Мы ожидаем решения ИИХФ, — заявил глава МИД.

Похожего мнения придерживается и премьер-министр Финляндии, глава МИД Чехии и министр спорта Швеции. Однако запретить участие своим сборным они не могут, все решения остаются в руках глав федераций. А вот Дания оказалась одной из немногих стран, которая точно не приедет на турнир в случае, если чемпионат в Минске всё-таки состоится.

Думаю, что другие страны впоследствии присоединятся к бойкоту, если решение не изменится. Таким образом, весь чемпионат может быть подвержен риску не состояться. Несмотря на то, что главный лозунг «Спорт в мире — вне политики», мы видим, политика оказывает влияние на все спортивные соревнования, и Белоруссия просто не сможет сохранить у себя чемпионат мира, — добавил Лебедев.

И если бойкот всё-таки состоится, то только представьте, какие это имиджевые потери будут для ИИХФ. А федерация, как и Фазель лично, и так славятся не идеальной репутацией. Пока самый лёгкий вариант из всех возможных — отмена чемпионата мира. Но готов ли глава ИИХФ пойти на такой шаг вновь?

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в разговоре с NEWS.ru признался, что не следит за происходящим.

Честно говоря, я не в теме вообще. Не знаю, какие международные подоплеки и правила, допустим, по переносу чемпионата. Надо разобраться, что может повлиять на такое решение. Логично, если страна попадает под одно или несколько прописанных условий, то нужно переносить. Если же всё, что происходит в Белоруссии, соответствует критериям проведения турнира, то стране удастся сохранить чемпионат мира, — сказал Фетисов.

А ведь грамотного решения, которое бы устраивало всех, нет. Вот это шахматная партия! И последний ход будет за Фазелем.