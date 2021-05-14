Снова без золота? Сборной России с такой обороной на ЧМ будет сложно

Сборная России завершила подготовку к предстоящему чемпионату мира по хоккею. В заключительном матче этапа Еврохоккейтура, который прошёл в Чехии, команда Валерия Брагина проиграла хозяевам тура и финишировала на последнем месте. Надежды на удачное выступление на мировом первенстве всё меньше.

10-я подряд победа

В первой встрече россияне хоть и обыграли национальную команду Швеции (6:4), но все 60 минут наблюдались проблемы в обороне.

Например, в первом периоде соперники просто обменялись заброшенными шайбами. Но как! Счёт открыла шведская команда на девятой минуте благодаря нападающему Оскару Линдбергу, который вовремя оказался на пятаке, подставил клюшку под наброс от синей линии и точно переправил шайбу в ворота Александра Самонова.

Ответ россиян последовал через пять минут. Игорь Ожиганов удачно подхватил передачу Швеца-Рогового, вышел к воротам и сравнял счёт, сделав его 1:1.

MARTIN DIVISEK/ТАСС

Второй отрезок начался для команды Брагина с перехвата инициативы. Сначала под перекладину забил Антон Бурдасов, а спустя несколько минут большинство реализовал Галимов, бросив в ближний угол. Казалось, всё складывается более чем удачно.

Но преимущество расслабило россиян. И это стоило пропущенного гола. После диагональной передачи на синюю линию Джонатан Берггрен подхватил шайбу, докатил и перевёл на Еспера Фрёдена, который в касание завершил атаку.

Это помогло номинальным гостям вернуться в настоящее, и за две минуты до окончания второй 20-минутки россияне снова в большинстве поразили ворота соперника. Дубль оформил Антон Бурдасов и отправил команду на небольшой отдых со счётом 4:2.

На третий период ребята вышли с настороженностью, то и дело стараясь играть аккуратно, но от ошибок не избавились. То Ожиганов неудачно шайбу обработает в большинстве и отдаёт её Андреасу Вингерли. Это чистое везение, что шведу не удалось обыграть Самонова.

Реакция последовала молниеносно — на 48-й минуте Владислав Каменев через всю площадку протащил шайбу и упрочил лидерство (5:2).

На следующей минуте сборная Швеции ответила заброшенной третьей шайбой — Филип Холландер точно бросил в дальний верхний угол. А затем почти сразу интригу вернул Пудас, который вышел в следующей смене, разогнался, вошёл в зону и из-под защитника бросил Самонову под опорную ногу. Джонатан сократил отставание до одной шайбы.

Перевести игру в овертайм шведским хоккеистам не удалось. Зато шестую шайбу забросили россияне в пустые ворота практически за 20 секунд до конца. Победная шайба на счету Владислава Каменева.

Казалось, чего тут переживать — одержали же верх. К тому же 10-я победа подряд — это абсолютный рекорд, который пока никому не удавался.

Рано радовались

После ошибок Самонова никого не удивило появление в воротах Ивана Бочарова на следующую игру против действующих чемпионов мира финнов.

В целом первый период выглядел равноценным несмотря на то, что вторую игру подряд Россия пропускает первой — на пятой минуте финская команда реализовала большинство, а Аксель Ринделль пробил в ближнюю девятку.

Второй отрезок сложился для парней Брагина довольно удачно. Россияне дважды играли в меньшинстве после удалений Дронова и Юдина, но сумели сохранить ворота в неприкосновенности. В какой-то момент начало казаться, что финны, как они любят делать, пытаются навязать вязкий стиль. Но незадолго до сирены на перерыв сборная России могла сравнять счёт: Подколзин передал на Морозова, который вылез на ворота и прострелил, но шайба после рикошета прилетела к Олкинуоре.

MARTIN DIVISEK/ТАСС

Сравнять счёт удалось только на 45-й минуте встречи. Максим Шалунов разогнался по центру, обыграл двух защитников и аккуратно пробил по воротам.

А дальше начался ад: сначала Карьялайнен выскочил со скамейки, вовремя получил пас, удачно обработал шайбу и бросил между щитками Бочарова. А ещё через минуту забил Турунен. Теему прорвался по левому флангу, оказался на пятке и бросил под щитками, сделав счёт 1:3.

Не успели очнуться от этих шайб, как Карьялайнен почти за 30 секунд до финальной сирены оформил дубль.

Этот матч обнажил все проблемы в обороне, работать над которыми остаётся слишком мало времени. А финны, как всегда, станут на мировом первенстве одними из самых серьёзных соперников.

Хозяева положения

На заключительный матч против чехов, которые являются хозяевами этого этапа Еврохоккейтура, в ворота российской команды вышел Иван Федотов. Более того, из «Коламбуса» прибыл и Михаил Григоренко, который вышел в центр, где не играл несколько лет. Прилетели в Прагу и Владислав Гавриков с Артёмом Зубом, но на лёд не вышли. Очень медленно, но хочется верить, что не безнадёжно, сборная укрепляется перед играми в Риге.

Но пока это всё остаётся на бумагах. По факту в третьем матче подряд россияне первыми пропускают гол. Так, на 11-й минуте отличился Филип Задина после неудачной попытки Бурдасова выхода «один в ноль». Чешский хоккеист просто застал врасплох Федотова.

Под конец первого отрезка хозяева тура имели на своём счету два отличных момента, чтобы увеличить преимущество, но российской стороне удалось отбиться.

За 40 секунд до сирены спортсмены вышли из-под контроля. Павел Карнаухов решил кулаками разобраться с Томашем Зогорна, но арбитры быстро отправили обоих в штрафной бокс.

Второй период начался с грубейшей ошибки россиян, которая привела к буллиту. Секач прорывался к воротам, технично убрал защитника, но получил клюшкой по рукам. Это была единственная возможность сорвать атаку и не позволить сопернику увеличить отрыв. Только вот буллит Иржи всё равно реализовал, бросив в ближнюю девятку, куда не смог дотянуться Федотов.

Вторая шайба заставила россиян активнее действовать в атаке. Команда Брагина стала больше бросать по воротам Грубеца, но всё безуспешно.

Зато положение полностью контролировали хозяева. В середине отрезка чехи выкатились в быструю атаку, Радил свободно вошёл в зону и бросил низом, однако Федотов щитком отразил момент, но защитники пропустили Флека. Тот вылез на пятак и удачно поставил точку в этом моменте, сделав счёт 3:0.

Брагин тут же заменил вратарскую позицию, выпустив Самонова.

Только это всё равно не спасло ситуацию. После выхода на лёд на заключительный отрезок Филип Хитил вошёл в зону по левому флангу, сделал скидку на защитника Либора Шулака, который направил шайбу прямиком в Самонова. Голкипер не сумел удержать шайбу, чем воспользовался Зогорна и поставил точку во встрече.

Что дальше

А дальше чемпионат мира. Сегодня сборная проиграла своему первому сопернику на групповом этапе мирового первенства. Можно сколько угодно говорить, что результат Евротура не имеет никакого значения и несёт лишь подготовительный характер. Но взглянем трезво: Григоренко, приехавший из Национальной хоккейной лиги, не показал ничего, хоть это и объяснимо. Шалунов и Окулов, создававшие моменты во всех трёх матчах, начинают казаться усталыми. В Ригу приедет оставшееся подкрепление в основном в оборону, которая страдает. Атаку же усилит только Барабанов, который совсем не является звездой. Остаётся это только принимать. Как и то, что вратарская линия выглядит также слишком слабо. Зато у Чехии добавится Кубалик и Варна, что означает одно — 21 мая команде Брагина будет тяжелее не уступить с таким же разгромным счётом.

Думается, для «Красной машины» пределом будет только выход в четвертьфинал. Ни о каком полуфинале, а уж тем более финале, с такой сырой игрой говорить нельзя.