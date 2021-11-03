Скончался потерявший сознание во время матча экс-хоккеист «Слована»

Нападающий хоккейного клуба словацкого «Братислава Кэпиталс» Борис Садецки, известный по выступлениям за «Слован», скончался в возрасте 24 лет. Спортсмен потерял сознание во время матча чемпионата Словакии.

С глубокой скорбью в сердцах и сожалением мы сообщаем о смерти нашего игрока Бориса Садецки. Мы выражаем наши глубокие искренние соболезнования его семье и друзьям. Мы не будем раскрывать дополнительную информацию в настоящее время до консультаций с семьёй Бориса, — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице клуба в Instagram.

Отмечается, что хоккеист «Братислава Кэпиталс» потерял сознание во время гостевого матча первенства Словакии по хоккею с «Дорнбирном». Спортсмену была оказана экстренная помощь, после чего он был отправлен в реанимацию одной из местных больниц.

Садецки известен по выступлениям за «Дуклу» из Тренчина и хоккейный клуб «Слован», в составе которого он провёл два неполных сезона в КХЛ. В Континентальной хоккейной лиге он провёл суммарно 52 матча, в которых записал на свой счёт два гола и три результативные передачи.