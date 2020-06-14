Скончался экс-хоккеист «Трактора» Мальцев

Фото: ХК "Трактор"/vk.com

Президент Федерации хоккея Германии Франц Райндль рассказал о претендентах на проведение чемпионата мира по хоккею в 2026 году.

На данный момент в проведении турнира заинтересованы Швейцария, Казахстан, Великобритания и Норвегия. Райндль подчеркнул, что фаворитом является Швейцария, против которой вряд ли кто-то будет голосовать, передаёт швейцарский портал Sport. Ранее...