Скончался экс-хоккеист «Трактора» Мальцев

Бывший нападающий челябинского хоккейного клуба «Трактор» Олег Мальцев скончался на 58-м году жизни.
О причинах смерти бывшего хоккеиста не сообщается. «Трактор» выражает свои соболезнования семье Мальцева, говорится в сообщении на сайте клуба.
Мальцев выступал за «Трактор» на протяжении 11 сезонов, провёл 286 матчей и набрал 150 (81+69) очков. В составе сборной России выигрывал Кубок Германии (1992, 1993).
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что бывший нападающий московского хоккейного клуба «Динамо» Анатолий Белоножкин скончался на 74-м году жизни. Хоккеист умер 25 мая после продолжительной болезни. Клуб «Динамо» выразил глубокие соболезнования родным и близким.
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