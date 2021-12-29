Скончался единственный четырёхкратный чемпион страны в составе ХК «Спартак»

В возрасте 83 лет ушёл из жизни бывший нападающий московского хоккейного клуба «Спартак» Валерий Фоменков. Как сообщили в пресс-службе красно-белых, последние годы прославленный спортсмен страдал от болезни, при этом само заболевание не называется.

Отмечается , что Фоменков является единственным в истории четырёхкратным чемпионом СССР в составе московского «Спартака». В 1962, 1967 и 1969 годах он выигрывал национальное первенство в качестве игрока, а в 1976 повторил это достижение будучи тренером.

Также Фоменков известен по выступлениям за московские «Крылья Советов», владимирский «Дом Офицеров» и калининский СКА МВО. В 1995 году был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за заслуги в развитии физической культуры и спорта и большой личный вклад в возрождение и становление спортивного общества «Спартак».

Ранее сообщалось, что в возрасте 87 лет из жизни ушёл бывший полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Станислав Завидонов. Причины смерти не называются.