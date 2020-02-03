https://static.news.ru/photo/041b1194-465e-11ea-9246-fa163e074e61_660.jpg Вилен Прокофьев Фото: hcbarys.kz

Голкипер системы клуба Континентальной хоккейной лиги «Барыс» Вилен Прокофьев скончался от рака костей.

С глубоким прискорбием сообщаем, что молодой вратарь «Снежных Барсов» после четырёх месяцев борьбы с тяжёлым заболеванием саркомой Юинга (рак костей) ушёл из жизни. Вилену было 18 лет, — сообщает пресс-служба «Барыса» на странице в Instagram.

18-летний вратарь выступал за «Снежных Барсов» в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ) и долго время боролся с тяжёлой формой онкологии.

В ноябре 2019 года казахстанский коллектив начал сбор средств для помощи молодому хоккеисту. Затем Прокофьев отправился в Москву для лечения.

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