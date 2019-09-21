Столичное «Динамо» завершило домашнюю серию игр победой над одноклубниками из Риги (4:1). После этого матча тренер «бело-голубых» по физподготовке, двукратный призёр Олимпийских игр по конькобежному спорту Иван Скобрев в эксклюзивном интервью News.ru рассказал, почему команда в нынешнем сезоне большинство домашних игр начинает с пропущенной шайбы, а также высказал мнение по поводу использования в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) игровых площадок трёх различных стандартов.

«Честно заработали первый выходной за две недели»

— Если судить по итоговому результату, поединок с рижанами дался вашей команде сравнительно легко. Согласны?

— Ну, как это легко? Понятно, что во многих предыдущих матчах мы первыми пропускали, после чего в большинстве случаев отыгрывались. Если не ошибаюсь, с рижанами мы вообще впервые в сезоне забили первую шайбу раньше соперника. Но в этом матче был тяжелейший стартовый период. У нас было восемь минут штрафа, а однажды больше двух минут пришлось играть втроём против пятерых игроков соперника. Радует, что ребята выстояли.

— А что ещё радует в игре подопечных?

— Я наблюдаю, что уже не в первой игре в конце второго периода или в начале третьего команда переключается на другие, более высокие скорости и начинает не то что быстрее действовать — грамотнее, что позволяет рациональнее использовать силы и чаще переходить в зону атаки, владеть преимуществом и, как правило, выигрывать матчи. Здорово, что забили подряд две шайбы в конце второго периода, которые очень ребят воодушевили, и заключительная треть матча прошла, считаю, уже под нашу диктовку. Жаль только, что в концовке пропустили гол, который не позволил отыграть «на ноль» нашему голкиперу Ивану Бочарову.

— То, что команда во второй половине матча переключается на более высокие скорости — плоды вашей работы? Ведь вы отвечаете за физическую готовность игроков.

— Это плоды работы всей команды — в первую очередь, главного тренера и, конечно, самих хоккеистов. Очень непростой график игр, у «Динамо» было тяжелейшее начало сезона. Матчи идут через день. Мы недавно вернулись после серии выездных игр, и у команды совсем не было выходных. Вот как раз после поединка с рижанами будет первый выходной за две недели, который, считаю, мы честно заработали. Могу сказать, что ребята каждый день выходили на работу в полной боевой готовности, делали своё дело на совесть, и спасибо им, что чётко выполняли все наши указания как на тренировках в зале, так и на занятиях на льду. И ещё не могу не поблагодарить болельщиков, потому что их поддержка — ключевой фактор, помогающий команде добиваться результата.

Mikhail Tereshchenko/TASS

— С тем, за счёт чего «Динамо» прибавляет ближе к третьему периоду, мы с вашей помощью разобрались. А есть у вас объяснение, почему «бело-голубые» чуть ли не в каждом домашнем поединке первыми пропускают?

— Мы копаемся в этом. Уже и в тренерском штабе на эту тему разговаривали, и с ребятами обсуждали. Даже решили при подготовке к матчу с рижским «Динамо» изменить предыгровую разминку, исключив из неё футбольный мяч — вместо этого ребята активно разогревались на велотренажёрах, делали беговую разминку. Вроде бы результат это принесло, но вот эти многочисленные удаления в начале встречи — может быть, они случились из-за чрезмерного желания проявить себя. А после окончания матча, когда главный тренер Владимир Крикунов в раздевалке поблагодарил команду за игру, пацаны хором попросили вернуть мяч на разминку (смеётся).

— Вернёте?

— Не знаю — пока решение ещё не принято. Но в поездку мяч с собой возьму обязательно.

«Главное, чтобы „Динамо“ побеждало — пусть даже на поле для бенди»

— Вы упомянули о большом количестве собственных удалений, но, наверное, есть проблема и в реализации динамовцами численного преимущества?

— Знаете, как бы банально это ни прозвучало, но тот фактор домашней площадки, который зачастую помогает практически любой команде добиваться результата, у нас пока ещё по-настоящему не работает. Наверное, наша бригада большинства во главе с Вадимом Шипачёвым пока ещё не до конца освоилась на льду домашней арены, потому что этот лёд в разных матчах бывает разного качества. К тому же и площадка с нынешнего сезона у нас ещё уменьшилась — с так называемого финского стандарта до канадского. Но, как бы там ни было, нам нравится наша арена, мы любим здесь находиться. И вот после возвращения с выездной серии даже не заезжали на свою базу в Новогорске — всё время тренировались в Петровском парке. Так что рано или поздно уверенность к ребятам придёт, в том числе и при игре в большинстве. А в матче с рижанами здорово, что защитник Кирилл Лямин расчехлил свою «пушку», Андре Петерссон сделал дубль. Так что не сомневаюсь, что настанет тот момент, когда наше большинство будет реализовываться не хуже, чем в прошлом сезоне.

— Говоря про разное качество льда на «ВТБ Арене», вы имеете в виду её многофункциональность? Ведь здесь проводятся также концерты, с началом баскетбольного сезона могут проводиться и матчи подмосковных «Химок»...

— Не совсем так. Просто на стадионе пока безумно холодно, особенно в дни, когда нет игр и, соответственно, нет болельщиков на трибунах. Как нам объяснили люди, ответственные за обеспечение жизнедеятельности спортсооружения, арену ещё не подключили к системе центрального отопления, поэтому температура льда меняется очень сильно, если сравнивать её до и во время матча. Кстати, возможно, ещё и по этой причине у нас не всегда получается игра в большинстве, поскольку лёд после воздействия на него коньками хоккеистов становится не самого лучшего качества.

— Коли уж вы сами упомянули про изменение размера площадки на «ВТБ Арене», обязательно нужно узнать ваше мнение: на каких площадках должны проводиться матчи КХЛ? И какие размеры льда более подходят игрокам «Динамо»?

— Для меня главное, чтобы игроки «Динамо» побеждали, пусть даже на поле для бенди (смеётся). А если серьёзно, конечно, хотелось бы, чтобы существовал какой-то единый стандарт. Или если хотя бы не единый, то чтобы размеры площадки не менялись в диапазоне шести метров — пожалуй, это ключевое пожелание. Если руководство КХЛ приняло решение проводить матчи только, к примеру, на финских и канадских площадках, наверное, это устроило бы все клубы без исключения. Ну, это на мой взгляд. А ещё хотелось бы, чтобы график игр каждой команды выстраивался таким образом, чтобы шла серия матчей на площадке одного размера, следующая серия — на льду другого размера. Чтобы от матча к матчу не было скачков по разным стандартам. Хотя понимаю, что в рамках календаря нашего чемпионата подобное практически нереально сделать.

— Придётся привыкать к постоянным изменениям условий, в которых приходится играть?

— Хоккеисты на то и профессиональные спортсмены, чтобы адаптироваться к любым условиям и выполнять свою работу, играть и побеждать вне зависимости от сопутствующих факторов каждого конкретного матча.