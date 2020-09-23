СКА выпустил на матч самый молодой состав в истории КХЛ

Петербургский СКА включил в заявку на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против новосибирской «Сибири» 15 игроков младше 21 года.
Соответствующая информация представлена в Twitter лиги.
Примечательно, что состав СКА самый молодой в истории КХЛ.
Встреча СКА и «Сибири» проходит на арене «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Игра началась в 19:30 мск.
В составе петербуржцев играют 16-летний Арсений Коромыслов, 17-летние Илья Иванцов, Никита Чибриков и Валерий Бринкман, 18-летние Максим Кровяков, Марат Хуснутдинов и Кирилл Кирсанов, 19-летние Егор Зеленов, Василий Подколзин, Никита Ващенко и Егор Спиридонов и 20-летние Никита Зоркин, Григорий Грязнов, Арсений Бринкман и Иван Морозов.
Ранее NEWS.ru писал, что уфимский «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл ХК «Сочи» — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0).
Гости к середине второго периода создали задел в три заброшенные шайбы усилиями Дмитрия Колготина (10-я минута), Анселя Галимова (24-я) и Никиты Точицкого (33-я), проводившего 300-й матч в КХЛ.
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