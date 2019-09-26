https://static.news.ru/photo/81b815f8-e0c8-11e9-b389-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press

В матче команд, входящих в группу лидеров регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), петербургский СКА на своей площадке победил уфимский «Салават Юлаев» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

У «армейцев» отличились Владимир Э.Ткачёв (на 18-й секунде встречи), Сергей Плотников (38-я минута), Наиль Якупов (54-я) и Евгений Кетов (59-я, в пустые ворота).

Гости сумели ответить лишь одной шайбой, которую на 24-й минуте забросил Тему Хартикайнен.

Обе команды продолжают сохранять за собой вторые позиции в турнирных таблицах Западной и Восточной конференций: СКА — с 15-ю очками после 11 игр на «Западе», «Салават» — с 13-ю очками в десяти встречах на «Востоке».

Московский «Спартак» во второй раз за несколько дней сумел победить лидера Восточной конференции екатеринбургский «Автомобилист». В минувший уик=энд «красно-белые» нанесли уральцам первое поражение в сезоне (4:2), теперь же для победы подопечным Олега Знарка хватило единственной шайбы — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

Победный гол записал на свой счёт Мартиньш Карсумс за 1 минуту 54 секунды до конца второго периода.

31-летний голкипер «Спартака» словак Юлиус Гудачек справился со всеми 28-ю бросками соперника и заработал первый «сухарь» в нынешнем сезоне.

«Автомобилист» после серии из восьми побед проиграл уже третий матч кряду.

Московское «Динамо» на выезде победило ХК «Сочи» — 4:3 (2:1, 2:1, 0:1).

Победу «бело-голубым» принесли точные броски Андре Петерссона (6-я минута), Вячеслава Кулёмина (14-я), Вадима Шипачёва (30-я) и Юусо Хиетанена (36-я).

В составе южан отличились Шон Коллинз (19-я минута), Мальте Стрёмвалль (36-я) и Сергей Шмелёв (55-я).

«Динамо» после десяти проведённых матчей имеет в своём активе 13 очков и удерживает пятое место в таблице «Запада» КХЛ.

Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин провёл шестисотый матч в КХЛ, но его команда проиграла казахстанскому «Барысу», писал ранее News.ru.