СКА во второй раз переиграл «Локомотив» на турнире в Сочи

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АвангардНа традиционном предсезонном турнире Sochi Hockey Open петербургский СКА одержал волевую победу над ярославским «Локомотивом» — 6:2 (1:2, 4:0, 1:0).

«Армейцы» открыли счёт уже на второй минуте встречи (отличился Андрей Кузьменко), однако затем дважды позволили забить сопернику: на пятой минуте автором гола стал Артур Каюмов, на 11-й — Владимир А.Ткачёв.

Тем не менее, четыре безответных гола питерцев во второй двадцатиминутке перевернули ход игры. В заключительной трети матча СКА закрепил уверенную победу ещё одной заброшенной шайбой.

В итоге по дублю у «армейцев» оформили Кузьменко (второй гол на 27-й минуте) и Антон Бурдасов (25-я и 47-я минуты), по разу отличились Игорь Ожиганов (28-я) и Кирилл Марченко (36-я).

Состав и расписание игр сочинского турнира неоднократно менялись из-за продолжающейся эпидемии коронавируса. Сначала от участия в турнире отказался омский «Авангард», а затем несколько положительных тестов на COVID-19 лишили ХК «Сочи» возможности выставить на игры основной состав.

По этой причине организаторы приняли решение провести вместо кругового турнира две серии из трёх побед — между СКА и «Локомотивом», а также между олимпийской (фактически — молодёжной, из игроков до 20 лет) сборной России и молодёжным составом ХК «Сочи».

В первом поединке между «армейцами» и «железнодорожниками» победа со счётом 6:0 была на стороне петербуржцев, писал ранее NEWS.ru.