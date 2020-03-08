https://static.news.ru/photo/7a488bd2-60c4-11ea-ac32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Первым клубом, вышедшим во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), стал петербургский СКА. В четвёртом поединке серии с подмосковным «Витязем» в Подольске соперники доиграли до третьего овертайма, то есть фактически провели на площадке ещё один полный матч. В итоге «армейцы» вырвали победу со счётом 3:2 3ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

В основное время у питерцев отличились Антон Белов (на 48-й секунде встречи) и Сергей Плотников (54-я минута), у хозяев — Вилле Лаюнен (19-я) и Алексей Макеев (44-я).

На 114-й минуте (овертайм продолжался 53 минуты 27 секунд) победу в матче и в серии «армейцам» принёс шведский защитник Лукас Бенгтссон, реализовавший численное преимущество.

Капитан СКА Евгений Кетов провёл сотый матч в плей-офф КХЛ.

Петербуржцы выиграли серию со счётом 4-0 (первый матч — 6:1, второй — 4:3, третий — 6:0) и первыми в лиге оформили выход во второй раунд плей-офф.

Финский «Йокерит» после трёх побед над ярославским «Локомотивом» также имел возможность завершить серию в четвёртом поединке, однако «железнодорожники» на своём льду вырвали волевую победу — 4:3 (0:1, 2:0, 2:2).

У «джокеров» шайбы забросили Марко Анттила (за 12 секунд до первого перерыва), Петер Регин (54-я минута) и Хенрик Хаапала (за 26 секунд до финальной сирены).

В составе «Локомотива» точными бросками отметились Никита Черепанов (29-я минута), Артур Каюмов (31-я), Егор Аверин (42-я) и Стефан Да Коста (56-я).

Защитник ярославцев Роман Савченко провёл 600-й матч в КХЛ.

Пятый матч серии «Йокерит» — «Локомотив» пройдёт в Хельсинки 9 марта.

Омский «Авангард» сравнял счёт в серии с уфимским «Салаватом Юлаевым» в Восточной конференции, уверенно победив в гостях — 5:1 (3:0, 2:0, 0:1).

Дублем у «ястребов» отметился Кирилл Семёнов (голы на 7-й и 38-й минутах), по одной шайбе забили Алексей Потапов (4-я минута), Коди Франсон (19-я) и Алексей Емелин (31-я).

Автором единственной шайбы у хозяев на 47-й минуте стал Тему Хартикайнен.

Голкипер омичей Игорь Бобков отразил 36 из 37 бросков соперника и одержал сотую победу в КХЛ.

Счёт в серии «Авангард» — «Салават Юлаев» стал ничейным (2-2), пятая игра пройдёт в подмосковной Балашихе 9 марта, а 11-го числа команды снова встретятся в Уфе.

В ещё одном поединке первого раунда плей-офф Восточной конференции магнитогорский «Металлург» оказался на грани вылета из розыгрыша Кубка Гагарина, дома всухую уступив казахстанскому «Барысу» из Нур-Султана — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).

Шайбы забросили Антон Сагадеев (за 27 секунд до конца первого периода) и Дастин Бойд (56-я минута).

Голкипер «Барыса» Эдвард Паскуале отразил все 39 бросков соперника и отыграл «на ноль» третий матч (из них два в плей-офф) в нынешнем сезоне.

Счёт в серии «Барыс» — «Металлург» стал 3-1, и в пятой встрече, которая пройдёт 9 марта в Нур-Султане, казахстанский клуб может оформить выход во второй раунд плей-офф.

В предыдущем матче серии с «Авангардом» уфимский «Салават Юлаев» одержал волевую победу, а СКА и «Йокерит» разгромили своих соперников, писал ранее NEWS.ru.