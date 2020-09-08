СКА трижды забил за три минуты и едва не упустил победу в Нижнем Новгороде

https://static.news.ru/photo/3bfbeb4a-f204-11ea-8261-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/ska

Петербургский СКА в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не без труда переиграл нижегородское «Торпедо» — 6:4 (1:0, 3:1, 2:3).

Ключевым стал игровой отрезок в середине второго периода, когда в течение трёх с небольшим минут «армейцы» забросили подряд три шайбы усилиями Андрея Кузьменко (27-я минута), Василия Токранова (28-я) и Виктора Антипина (30-я). При этом защитник Токранов стал автором дубля, поскольку на 16-й минуте открыл счёт в этой встрече. Также результативными бросками у гостей отметились на 43-й минуте Василий Подколзин и Антон Бурдасов на 58-й.

В составе «автозаводцев» отличились Антон Шенфельд (23-я минута), Андрей Белевич (51-я), Джастин Клус (53-я) и Дамир Жафяров (55-я). Последний гол волжан сократил отставание в счёте до минимума (4:5), однако петербуржцы всё же не позволили сопернику совершить суперкамбэк, забросив шестую шайбу.

Благодаря этой победе СКА набрал пять очков в трёх проведённых играх и догнал столичных «армейцев» на верхней строчке турнирной таблицы Западной конференции КХЛ.

ЦСКА и омский «Авангард» накануне вышли в лидеры «Запада» и «Востока» после домашних побед соответственно над казахстанским «Барысом» и хабаровским «Амуром», ранее писал NEWS.ru.