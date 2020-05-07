СКА подписал экс-защитника «Металлурга» и клуба НХЛ Антипина

27-летний хоккеист выступал за «Металлург» с 2012 по 2017 год, после чего провёл один сезон в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сейбрз» и вернулся в магнитогорский коллектив. Защитник является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014 и 2016). За всю карьеру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) сыграл в 471 матче и набрал 184 очка (69 заброшенных шайб и 115 результативных передач).
Хоккейный клуб «Металлург» подписал соглашение с российским защитником Михаилом Пашниным, ранее писал NEWS.ru.