СКА подписал экс-защитника «Металлурга» и клуба НХЛ Антипина

https://static.news.ru/photo/3ef266bc-904d-11ea-a872-fa163e074e61_660.jpg Виктор Антипин (слева) Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Хоккейный клуб СКА подписал соглашение с бывшим защитником магнитогорского «Металлурга» Виктором Антипиным.

Контракт рассчитан на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года. Детали договора не разглашаются, сообщает пресс-служба клуба на странице своего Twitter.

В петербургский коллектив Антипин перешёл в качестве свободного агента после расторжения контракта с магнитогорцами по обоюдному соглашению сторон.

27-летний хоккеист выступал за «Металлург» с 2012 по 2017 год, после чего провёл один сезон в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сейбрз» и вернулся в магнитогорский коллектив. Защитник является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014 и 2016). За всю карьеру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) сыграл в 471 матче и набрал 184 очка (69 заброшенных шайб и 115 результативных передач).

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