https://static.news.ru/photo/db40e0ee-5839-11ea-a6f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Армейское дерби в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялось в шестой раз, и четырежды верх брали москвичи. Однако на финише «регулярки» петербургский СКА во второй раз в сезоне (и снова на выезде) сумел обыграть ЦСКА — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0).

Хозяева площадки открыли счёт — на 22-й минуте отличился Кирилл Капризов (это была его 32-я шайба в нынешнем чемпионате), однако Евгений Кетов спустя 26 секунд (на той же 22-й минуте) восстановил равновесие.

В концовке второго периода с интервалом в 37 секунд Ярно Коскиранта и Артём Зуб (оба гола — на 39-й минуте) забили шайбы, предопределившие победу гостей. А точку в матче за 38 секунд до финальной сирены поставил Андрей Кузьменко, поразивший пустые ворота москвичей.

СКА (93 очка, 62 игры) завершил регулярный чемпионат 12-й победой кряду и вышел на первое место в таблице Западной конференции, опередив на одно очко ЦСКА. Правда, московские «армейцы» проведут ещё один поединок — дома с ХК «Сочи», в котором могут вернуть себе первенство на «Западе».

А вот стать победителем всего регулярного чемпионата ЦСКА может помешать казанский «Ак Барс», вырвавший волевую победу в «зелёном дерби» у уфимского «Салавата Юлаева» — 3:2 (0:1, 3:1, 0:0).

Гости к середине второго периода добились преимущества в две шайбы благодаря дублю финского форварда Сакари Маннинена (голы на 11-й и 26-й минутах).

Но трижды реализованное численное преимущество помогло «барсам» добыть важнейшие два очка. В большинстве отличились Виктор Тихонов (31-я минута), Андрей Педан (34-я) и Артём Галимов (37-я), а ассистентский хет-трик оформил Джастин Азеведо.

Стоит отметить, что в течение второго периода «Салават Юлаев» заработал 47 (!) минут штрафа, в том числе — удаление защитника Михаила Пашнина до конца игры за удар соперника клюшкой.

«Ак Барс» (93 очка, 61 игра) в общей таблице КХЛ на одно очко опережает ЦСКА и в случае победы в заключительном домашнем поединке с екатеринбургским «Автомобилистом» может стать обладателем Кубка континента, вручаемого лучшей команде по итогам регулярного чемпионата.

«Салават Юлаев» (68 очков, 62 игры) завершил «регулярку» на шестом месте на «Востоке» и в первом раунде плей-офф встретится с омским «Авангардом».

Омичи, завершившие регулярную часть сезона серией из четырёх поражений, не смогли удержать второе место на «Востоке» и финишировали третьими (83 очка, 62 игры), позволив обойти себя казахстанскому «Барысу» (84 очка, 61 игра). В заключительном матче чемпионата «Авангард» на своём льду в подмосковной Балашихе уступил «Автомобилисту» — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1).

У «ястребов» отличились Тэйлор Бек (на 58-й секунде первого периода) и Сергей Шумаков (29-я минута), в составе уральцев дубль сделал защитник Алексей Василевский (на 2-й минуте и за 9 секунд до финальной сирены, в пустые ворота), по одной шайбе забили Дэн Секстон (28-я минута) и Питер Холланд (36-я).

«Автомобилист» (76 очков, 61 игра) выиграл три очных встречи у «Авангарда» из четырёх в нынешнем чемпионате и занял четвёртое место в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф уральцы сыграют с новосибирской «Сибирью».

Московское «Динамо» дома в овертайме сломило сопротивление челябинского «Трактора» — 3:2ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0).

Уральцы в основное время вели в счёте, а затем отыгрывались усилиями Ника Бэйлена (10-я минута) и Андрея Попова (за 1 минуту 18 секунд до конца третьего периода), у «бело-голубых» отличились Даниил Тарасов (25-я минута) и Тему Пулккинен (33-я).

На четвёртой минуте овертайма Владимир Брюквин реализовал численное преимущество и принёс москвичам волевую победу.

Сухая серия голкипера челябинцев Ивана Федотова прервалась на 147-й минуте (146 минут 44 секунды).

«Динамо» (82 очка, 61 игра) занимает четвёртое место на «Западе», но имеет хорошие шансы обойти идущий третьим и уже завершивший регулярный чемпионат финский «Йокерит» (84 очка, 62 игры).

Если «бело-голубые» одержат любую победу (в основное время или за его пределами) в Минске в динамовском дерби, то опередят «джокеров» по дополнительным показателям. И тогда соперником «Динамо» по стартовому раунду плей-офф станет ярославский «Локомотив», а «Йокерит» встретится в серии до четырёх побед с московским «Спартаком».

Последним, 16-м участником плей-офф стало нижегородское «Торпедо», обыгравшее как раз «Йокерит», ранее писал NEWS.ru.