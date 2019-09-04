https://static.news.ru/photo/586b0da2-cf36-11e9-bd16-fa163e074e61_660.jpg Матч СКА-«Трактор» Фото: hctraktor.org

Петербургский СКА одержал вторую победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), взяв верх в Челябинске над местным «Трактором» — 4:3ОТ (1:0, 2:3, 0:0, 1:0).

«Армейцы» открыли счёт на 13-й минуте — отличился Владимир Э.Ткачёв (не путать с его тёзкой и однофамильцем из казанского «Ак Барса»). В начале второго периода в течение 30 секунд хозяева забросили две шайбы (Лукаш Седлак и Эндрю Кейлоф), а затем на 35-й минуте благодаря голу Кристиана Томаса увеличили своё преимущество — 3:1.

Однако СКА хватило 19 секунд, чтобы сравнять счёт в течение 36-й минуты матча. Авторами заброшенных шайб стали Дмитрий Кагарлицкий и Йори Лехтеря.

Третья двадцатиминутка прошла без голов, а в овертайме всё решила шайба Сергея Плотникова, заброшенная на исходе второй минуты дополнительного времени. Таким образом, СКА одержал вторую победу на выезде и вышел на первое место в таблице Западной конференции.

В параллельно проходивших матчах регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» дома победил череповецкую «Северсталь» — 4:2 (0:1, 1:0, 3:1), а екатеринбургский «Автомобилист» также на своём льду обыграл подмосковный «Витязь» — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).

В составе череповецкой команды дубль оформил Дмитрий Марковин (5-я и 50-я минуты), однако «металлурги» забили вдвое больше усилиями Егора Яковлева (33-я), Николая Кулёмина (42-я), Павла Дорофеева (43-я) и Сергея Мозякина (за 1 минуту 58 секунд до финальной сирены).

В Екатеринбурге двумя заброшенными шайбами (в том числе, победной) отметился Найджел Доус (8-я и 51-я минуты), ещё один гол «Автомобилиста» записал на свой счёт Брукс Мэйсек (32-я). У гостей забивали Артём Швец-Роговой (11-я минута) и Павел Чернов (56-я). После этой победы уральцы набрали четыре очка и догнали на вершине турнирной таблицы Восточной конференции омский «Авангард».

Официальный матч КХЛ накануне впервые был сыгран в китайском Шэньчжене, писал ранее News.ru.