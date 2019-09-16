https://static.news.ru/photo/1db3f3dc-d7eb-11e9-bb29-fa163e074e61_660.jpg Фото: ska.ru

В трёх очередных матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) победу праздновали хозяева площадки.

В Санкт-Петербурге СКА вырвал победу у финского «Йокерита» — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1).

У гостей, которым удалось открыть счёт на 27-й секунде второго периода, отличились Петри Контиола (21-я минута) и Хенрик Хаапала (54-я).

«Армейцы» ответили голами Ярно Коскиранты (23-я минута) и Наиля Якупова (31-я), а победную шайбу Йори Лехтеря забросил в большинстве за 26 секунд до финальной сирены.

Ворота СКА впервые в нынешнем сезоне защищал 21-летний Алексей Мельничук, для которого это был вообще лишь второй матч в КХЛ.

После этой победы петербуржцы с восемью набранными очками в шести играх вышли на второе место в таблице Западной конференции КХЛ.

Нижегородское «Торпедо» в родных стенах добилось сухой победы над омским «Авангардом» — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).

Шайбы у «автозаводцев» забросили Куинтон Хауден (13-я минута), Станислав Бочаров (27-я) и Дамир Жафяров (31-я).

Шведский голкипер «Торпедо» Андерс Линдбек отразил все 24 броска омичей и заработал первый «сухарь» в нынешнем сезоне.

Магнитогорский «Металлург» потерпел уже четвёртое поражение подряд под руководством вернувшегося на пост главного тренера Ильи Воробьёва, уступив в Минске «Динамо» — 2:3 (0:0, 2:2, 0:1) в присутствии 13 107 зрителей.

В составе уральцев дублем отметился Брэндон Козун (26-я и 34-я минуты), хозяева ответили шайбами Александра Китарова (27-я), Шэйна Принса (28-я) и Андрея Костицына (за 33 секунды до финальной сирены).

«Автомобилист» из Екатеринбурга продлил победную серию до шести матчей, а подмосковный «Витязь» лидирует в Западной конференции КХЛ, ранее писал News.ru.