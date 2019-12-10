https://static.news.ru/photo/2498a1ee-1b15-11ea-a195-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Петербургский СКА в выездном поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в серии послематчевых бросков взял верх над московским «Динамо» — 3:2Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0).

У «бело-голубых» отличились Иван Игумнов (7-я минута) и Андрей Алексеев (49-я), «армейцы» ответили точными бросками Дмитрия Кагарлицкого (31-я) и Наиля Якупова (43-я).

Победу питерцам принёс реализованный послематчевый бросок Евгения Кетова.

СКА выиграл 11-й матч подряд в чемпионате, «Динамо» не может победить «армейцев» на своей площадке в девяти последних играх с учётом плей-офф КХЛ.

Петербуржцы ушли на недельную паузу в регулярном чемпионате лидерами Западной конференции, на очко опередив ЦСКА. У невских «армейцев» 52 очка после 37 игр, у московских — 51 после 35. «Динамо» занимает третью строчку с 46 очками в 37 проведённых встречах.

Омский «Авангард» на своей площадке в подмосковной Балашихе упустил преимущество в две шайбы и проиграл казахстанскому «Барысу» из Нур-Султана — 2:3 (2:0, 0:1, 0:2).

Хозяева повели 2:0 уже в середине первого периода благодаря точным броскам Кирилла Семёнова (7-я минута) и Семёна Кошелева (11-я).

На 32-й минуте Роман Старченко отыграл одну шайбу, а в концовке встречи «Барыс» дважды реализовал численное преимущество: сначала Корбэн Найт на 58-й минуте — двойное, затем Никита Михайлис за 48 секунд до сирены — в одного игрока.

«Авангард» и «Барыс» занимают второе и третье места в таблице Восточной конференции, набрав соответственно 50 и 46 очков после 38 и 35 игр.

Финский «Йокерит» на своей площадке в Хельсинки удержал победу над московским «Спартаком» — 3:2 (2:1, 1:0, 0:1).

У «джокеров» шайбы забросили Стив Мозес (6-я минута), Микко Лехтонен (13-я) и Сами Лепистё (за девять секунд до второго перерыва).

Авторами голов у «красно-белых» стали Анатолий Никонцев (13-я минута) и Каспарс Даугавиньш (54-я).

После этой победы у «Йокерита» стало 45 очков в 35 встречах — четвёртое место в таблице Западной конференции. «Спартак» остался на шестом, имея 43 очка в 36 играх.

Подмосковный «Витязь» добился домашней победы над нижегородским «Торпедо» — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1).

К середине второго периода хозяева усилиями Алексея Макеева (16-я минута), Миро Аалтонена (26-я) и Пекки Йормакки (29-я) получили комфортное преимущество в три шайбы.

Однако «автозаводцы» едва не совершили суперкамбэк в присущем им стиле. Даниил Ильин забил на 37-й минуте, Дамир Жафяров — на 42-й, но отыграть третий гол им не удалось.

В нынешнем сезоне соперники встречались уже в четвёртый раз, и подмосковной команде впервые удалось обыграть волжан.

В таблице Западной конференции «Витязь» находится на пятой строчке (45 очков, 36 игр), «Торпедо» — на седьмой (42 очка, 38 встреч).

Магнитогорский «Металлург» крупно победил рижское «Динамо», новосибирская «Сибирь» выиграла в Челябинске, писал ранее NEWS.ru.