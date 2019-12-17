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Самым захватывающим по сюжету матчем первого игрового дня после возобновления регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал поединок в Санкт-Петербурге, где местный СКА в овертайме вырвал сверхволевую победу у череповецкой «Северстали» — 4:3ОТ (0:2, 0:1, 3:0, 1:0).

После двух периодов «сталевары» вели 3:0 благодаря голам Вадима Кудако (6-я минута), Владислава Кодолы (19-я) и Макара Хабарова (31-я).

Однако «армейцам» хватило двадцати минут, чтобы восстановить равенство в счёте: отличились Антон Бурдасов (42-я), Владимир Э.Ткачёв (53-я) и Лукас Бенгтссон (58-я).

Овертайм продлился чуть больше двух минут, когда форвард питерцев Максим Карпов забросил победную шайбу.

В матче не было зафиксировано ни одного удаления, команды закончили поединок без штрафных минут.

«Северсталь» не может выиграть в Петербурге с 11 января 2012 года, а всего СКА победил череповчан в 26 последних очных встречах с учётом плей-офф КХЛ.

Продлив свою победную серию до 12 игр в нынешнем чемпионате, СКА с 54 очками в 38 играх осталчя на первом месте в таблице Западной конференции.

Московский «Спартак» на своём льду всухую разгромил подмосковный «Витязь» — 6:0 (3:0, 2:0, 1:0).

Встреча началась с рекордно «быстрого» гола: забив шайбу на 11-й секунде, Михаил Юньков стал автором самого «раннего» гола «Спартака» в истории КХЛ, а также в нынешнем сезоне среди игроков всех команд.

Также в составе «красно-белых» отличились Дмитрий Вишневский (4-я минутва), оформивший дубль Артём Фёдоров (голы за 45 секунд до первого перерыва и на 25-й минуте), Робин Ганзл (24-я, в меньшинстве) и Каспарс Даугавиньш (51-я).

Словацкий голкипер москвичей Юлиус Гудачек отразил все 20 бросков соперника и третий раз в сезоне отыграл «на ноль».

Защитник «красно-белых» Яков Рылов набрал 200-е очко в КХЛ, а его команде удалось прервать серию без побед на своей площадке в очных встречах с «Витязем», длившуюся с 10 ноября 2015 года.

После этой встречи у «Спартака» и «Витязя» стало по 45 очков в 37 проведённых играх, но москвичи занимают пятое место в таблице Западной конференции, а «Витязь» — шестое по дополнительным показателям.

Столичное «Динамо» в роли хозяина площадки было слишком гостеприимным по отношению к финскому «Йокериту», проиграв ему в овертайме — 1:2ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1).

Форвард «бело-голубых» Иван Игумнов, проводивший 200-й матч в КХЛ, «размочил» счёт в матче забитой на 53-й минуте шайбой. Вели-Матти Савинайнен спас «джокеров» от поражения, забросив ответную шайбу за 48 секунд до конца третьего периода.

На второй минуте овертайма защитник гостей Виктор Лёв точным броском принёс своей команде победу. «Йокерит», одержав пятую подряд победу в чемпионате, делит в таблице «Запада» третье-четвёртое места: обе команды набрали по 47 очков, но «Динамо» располагается чуть выше конкурента из Хельсинки.

Московские «армейцы» в гостях уверенно победили рижское «Динамо» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

Победу «красно-синим» обеспечил хет-трик Максима Мамина, отличившегося на 8-й, 35-й минутах и за 43 секунды до финальной сирены (в пустые ворота). Ещё одну шайбу у гостей забросил Максим Шалунов (30-я минута). Рижане сумели ответить лишь одним точным броском Картера Эштона за секунду до первого перерыва.

«Динамо» проиграло пятый матч кряду в чемпионате, а обыграть дома «армейцев» латвийцы не могут с 23 октября 2013 года. ЦСКА же выиграл 12 последних очных встреч с командой из Риги, а в текущем чемпионате с 53 набранными очками после 36 игр держится на втором месте в таблице Западной конференции.

Уфимский «Салават Юлаев» дома едва не спасся в поединке с новосибирской «Сибирью» — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0).

У сибиряков дубль сделал Егор Миловзоров (голы на 21-й и 35-й минутах), а открывшему счёт в матче на 17-й минуте Дмитрию Саюстову он отдал результативную передачу. Уфимцы отыграли две шайбы усилиями Филипа Ларсена (30-я минута) и Владислава Картаева (52-я), но перевести игру в овертайм не сумели.

«Сибирь» (43 очка в 36 играх) занимает шестое место на «Востоке», «Салават Юлаев» (45 очков после 39 встреч) — четвёртое.

Матч между клубом из Пекина «Куньлунь Ред Стар» и московским ЦСКА, запланированный на 2 февраля, перенесён из китайской столицы в российскую в связи с празднованием в Поднебесной Нового года по китайскому календарю, ранее писал NEWS.ru.