СКА начал новый сезон КХЛ с выездной победы над «Нефтехимиком»

https://static.news.ru/photo/04ebfaf6-eede-11ea-8ec7-fa163e074e61_660.jpg Фото: ska.ru

«Армейцы» из Санкт-Петербурга в своём первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2020/21 добились победы на выезде над нижнекамским «Нефтехимиком» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

В составе СКА отличились Игорь Ожиганов (13-я минута) и Антон Бурдасов (40-я), хозяева сумели ответить лишь голом Александра Кучерявенко (51-я).

Эта победа стала первой для Валерия Брагина в официальном матче в качестве главного тренера питерского клуба.

Магнитогорский «Металлург» открыл новый сезон КХЛ домашней победой над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», писал ранее NEWS.ru.