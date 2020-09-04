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СКА начал новый сезон КХЛ с выездной победы над «Нефтехимиком»

21:17, 04 сентября 2020
Фото: ska.ru

«Армейцы» из Санкт-Петербурга в своём первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2020/21 добились победы на выезде над нижнекамским «Нефтехимиком» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

В составе СКА отличились Игорь Ожиганов (13-я минута) и Антон Бурдасов (40-я), хозяева сумели ответить лишь голом Александра Кучерявенко (51-я).

Эта победа стала первой для Валерия Брагина в официальном матче в качестве главного тренера питерского клуба.

Магнитогорский «Металлург» открыл новый сезон КХЛ домашней победой над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», писал ранее NEWS.ru.

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