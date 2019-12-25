https://static.news.ru/photo/95048fbc-2734-11ea-a130-fa163e074e61_660.jpg Фото: ska/vk.com

Петербургский СКА в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) разгромил в Нур-Султане казахстанский «Барыс» — 6:2 (3:2, 3:0, 0:0).

Хозяева открыли счёт уже на 11-й секунде встречи — отличился финский защитник Атте Охтамаа, однако Йори Лехтеря (4-я минута) и забивший дважды Артём Зуб (4-я, спустя 39 секунд, и 12-я минута) вывели «армейцев» вперёд.

Алексей Маклюков на 13-й минуте сократил отставание «Барыса» в счёте, но во втором периоде СКА окончательно добил соперника. Ворота хозяев поразили Наиль Якупов (26-я минута), Василий Токранов (29-я) и оформивший хет-трик защитник Артём Зуб (38-я).

Стоит отметить, что по три результативные передачи на свой счёт записали Дмитрий Кагарлицкий и Владимир Э.Ткачёв, а нападающий петербуржцев Антон Бурдасов провёл 500-й матч в КХЛ.

СКА (58 очков, 41 игра) занимает второе место в таблице Западной конференции, отставая на одно очко от лидирующих в чемпионате московских одноклубников и казанского «Ак Барса». «Барыс» (50 очков, 39 игр) опустился на четвёртую строчку в таблице «Востока».

Московский «Спартак» в Новосибирске всухую расправился с «Сибирью» — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0).

Шайбы забросили Максим Цыплаков (2-я минута), Андрей Кутейкин (35-я), Илья Зубов (37-я), Михаил Юньков (39-я) и Робин Ганзл (46-я). Первый и последний голы гости забили в большинстве, показав стопроцентную реализацию численного преимущества — у хозяев было всего два малых штрафа.

Голкипер «красно-белых» Никита Беспалов, отразив все 25 бросков соперника, отыграл «на ноль» второй матч в нынешнем сезоне.

«Спартак» (51 очко, 40 игр) одержал четвёртую победу подряд в чемпионате и догнал в таблице «Запада» столичное «Динамо». По дополнительным показателям «бело-голубые» занимают третью строчку, «красно-белые» — четвёртую. «Сибирь» (45 очков, 39 игр) осталась на седьмом месте в таблице Восточной конференции.

Екатеринбургский «Автомобилист» в овертайме вырвал победу у «Адмирала» во Владивостоке — 2:1ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

Победа получилась волевой, поскольку счёт на 32-й минуте открыл форвард дальневосточников Александр Мерескин. На 36-й Анатолий Голышев в меньшинстве восстановил равновесие, а на четвёртой минуте овертайма защитник Алексей Василевский реализовал численное преимущество и принёс победу уральцам.

«Автомобилист» (51 очко, 39 игр) выиграл пятый матч в чемпионате кряду и вышел на третье место в таблице Восточной конференции, опередив «Барыс». «Адмирал» (45 очков, 39 игр) балансирует на грани вылета из зоны плей-офф, занимая восьмую строчку в таблице «Востока».

Минское «Динамо» проиграло в Пекине и потерпело 11-е кряду поражение в чемпионате КХЛ, ранее писал NEWS.ru.