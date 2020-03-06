https://static.news.ru/photo/f585b4ce-5fc4-11ea-8868-fa163e074e61_660.jpg Игроки ХК «Сибирь» Фото: hcsibir/vk.com

Новосибирская «Сибирь» в третий раз обыграла екатеринбургский «Автомобилист» в первом раунде плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На своей площадке сибиряки взяли верх в овертайме — 4:3ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0).

У хозяев в основное время хет-трик оформил Юусо Пуустинен, забив шайбы на 8-й, 12-й и 46-й минутах. Уральцы ответили точными бросками Максима Березина (10-я минута), Питера Холланда (29-я) и Джеффа Плэтта (56-я, в меньшинстве).

На десятой минуте первого овертайма победную для новосибирцев шайбу забросил Никита Шашков.

Стоит отметить, что по три результативные передачи в этой встрече отдали игроки «Сибири» Юрки Йокипакка и Александр Шаров.

Сухая серия голкипера сибиряков Харри Сятери прервалась на 170-й минуте (169 минут 48 секунд).

Четвёртый и, возможно, последний матч серии «Сибирь» — «Автомобилист» пройдёт 8 марта в Новосибирске. А в первом поединке серии в Екатеринбурге «Сибирь» выиграла со счётом 2:0, во втором одержала победу с минимальным счётом в овертайме (1:0ОТ), писал ранее NEWS.ru.