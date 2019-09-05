https://static.news.ru/photo/73ca69d8-cff6-11e9-9cb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcsibir.ru

Новосибирская «Сибирь» на своей площадке уверенно победила «Адмирал» из Владивостока в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Итоговый счёт встречи — 5:1 (2:1, 1:0, 2:0).

Нападающий «Адмирала» Александр Угольников забросил шайбу уже на 50-й секунде матча, однако этот гол так и остался для гостей единственным — в дальнейшем забивали только хозяева. На 7-й минуте отличился Егор Миловзоров, на 18-й — Илья Морозов, на 23-й — Юрки Йокипакка.

Спустя 30 секунд после начала третьего периода Микаэль Руохомаа забросил четвёртую шайбу сибиряков, а на 53-й Егор Миловзоров, оформив дубль, установил окончательный счёт.

С четырьмя набранными очками после двух матчей «Сибирь» вошла в группу лидеров Восточной конференции КХЛ, догнав в турнирной таблице омский «Авангард» и екатеринбургский «Автомобилист».

В другом матче игрового дня казахстанский «Барыс» в Нур-Султане одержал волевую победу над хабаровским «Амуром» — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0).

В составе «Амура» заброшенными шайбами отметились Томаш Зогорна (19-я минута) и Игорь Руденков (31-я), хозяева ответили точными бросками Антона Сагадеева (26-я), Алексея Маклюкова (33-я) и Корбэна Найта (50-я).

Петербургский СКА сумел отыграть в Челябинске две шайбы и вырвать победу у «Трактора», ранее писал News.ru.