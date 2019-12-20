https://static.news.ru/photo/024ec600-244c-11ea-a8ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Edijs Palens/Xinhua/Global Look Press

Единоличный лидер регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский «Ак Барс» на своей площадке не смог пробить оборону новосибирской «Сибири» и потерпел неожиданное поражение — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2).

Шайбы забросили Данил Романцев (35-я минута), Юусо Пуустинен (55-я) и Алексей Яковлев (59-я, в пустые ворота).

Голкипер «Сибири» Алексей Красиков отразил все 33 броска соперника и заработал второй «сухарь» в нынешнем сезоне.

«Ак Барс» (58 очков, 38 игр) сохранил лидерство в общем зачёте КХЛ, «Сибирь» (45 очков, 38 игр) вышла на пятое место в таблице Восточной конференции.

Омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев» встретились в нынешнем сезоне в четвёртый раз, и четвёртую победу в очном противостоянии одержали сибиряки — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

Победу «ястребам» принесли защитники — Егор Мартынов (13-я минута) и Вячеслав Войнов (50-я). Единственную шайбу у гостей забросил Тему Хартикайнен (31-я).

«Авангард» (54 очка, 40 игр) продолжает погоню за «Ак Барсом», занимая второе место на «Востоке» с отставанием в четыре очка от лидера КХЛ. «Салават Юлаев» (45 очков, 41 игра) находится на шестом месте в Восточной конференции, имея поровну очков с «Сибирью» и китайским «Куньлунем Ред Стар».

Финский «Йокерит» в Хельсинки одержал волевую победу над рижским «Динамо» — 5:3 (3:1, 0:0, 2:2).

У гостей, открывших счёт в матче, авторами голов стали Кирилл Слепец (4-я минута, в меньшинстве), Лаурис Дарзиньш (44-я) и Нериюс Алишаускас (54-я).

Дубль Брайана О'Нилла (голы на 8-й и 47-й минутах), точные броски Марко Анттилы (10-я минута), Сами Лепистё (11-я) и Хенри Иконена (51-я) позволили «Йокериту» переломить ход игры и одержать победу.

Рижане проиграли седьмой матч подряд в чемпионате, «Йокерит» (50 очков, 38 игр) вернулся на третье место в таблице Западной конференции.

Ярославский «Локомотив» дома победил череповецкую «Северсталь» — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).

«Железнодорожникам» обеспечили положительный результат гол Дениса Алексеева (5-я минута) и дубль Магнуса Пяярви-Свенссона (голы на 35-й и 42-й минутах).

В составе «сталеваров» отличились Кирилл Капустин (2-я минута) и Александр Петунин (48-я).

«Локомотив» (47 очков, 40 игр) выиграл четвёртый матч подряд в чемпионате и поднялся на пятое место в таблице Западной конференции, имея поровну очков с московским «Спартаком» и подмосковным «Витязем». «Северсталь» (33 очка, 40 игр) остаётся на десятой строчке в таблице «Запада», отставая от зоны плей-офф на 11 очков.

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