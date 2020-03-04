https://static.news.ru/photo/9c7e673e-5e40-11ea-8bd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcsibir1962/vk.com

Новосибирская «Сибирь» во втором матче серии плей-офф в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в гостях победила в овертайме екатеринбургский «Автомобилист» — 1:0ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Автором победной для гостей шайбы стал на 74-й минуте финский нападающий Микаэль Руохомаа.

Голкипер сибиряков Харри Сятери отразил все 48 бросков соперника и отыграл «на ноль» четвёртый матч (второй подряд в плей-офф) в нынешнем сезоне. Его сухая серия составляет 160 минут 24 секунды.

Следующие два поединка серии «Автомобилист» — «Сибирь» пройдут 6 и 8 марта в Новосибирске, а в первом матче команда из Новосибирска в гостях также одержала сухую победу (2:0) над уральцами, писал ранее NEWS.ru.