https://static.news.ru/photo/7abcdc48-e91a-11e9-a062-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcsibir.ru

Новосибирская «Сибирь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своей площадке с минимальным счётом обыграла московское «Динамо» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

Автором победной шайбы спустя две минуты и две секунды после начала встречи стал 24-летний нападающий сибиряков Алексей Яковлев, для которого этот гол стал лишь вторым за всю карьеру в лиге.

Голкипер хозяев Алексей Красиков, проводивший сотый матч в КХЛ, отразил все 32 броска соперника и заработал первый «сухарь» в сезоне.

Форвард «бело-голубых» Вадим Шипачёв провёл 650-й матч в КХЛ, но отметился лишь двухминутным удалением в середине второго периода.

После этой победы «Сибирь» набрала 19 очков в 14 проведённых встречах и догнала в турнирной таблице Восточной конференции идущий на втором месте омский «Авангард».

В другом поединке игрового дня «Адмирал» на своей площадке во Владивостоке также всухую победил нижнекамский «Нефтехимик» — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

Шайбы забросили Мартин Бакош (11-я минута) и Юрий Петров (24-я).

Финский голкипер «Адмирала» Юхо Олкинуора справился с 36 бросками соперника и отыграл «на ноль» второй матч в нынешнем сезоне.

Оба матча начались с минуты молчания в память о скончавшемся 29-летнем защитнике Самвеле Мнацяне, который в своё время выступал за «Сибирь», «Адмирал» и «Нефтехимик», а последний год боролся с онкологическим заболеванием, писал ранее News.ru.